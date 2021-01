Daniele Bossari scomparso dalla TV dopo il Gf: dopo anni la clamorosa notizia

Una notizia che lascia i fan di Daniele Bossari completamente stupiti: il conduttore scomparso dalla TV torna a far parlare di sé.

Daniele Bossari tornerà in televisione con un nuovo programma tv. La notizia arriva in un periodo positivo per il conduttore.

Bossari ha da poco sposato la compagna Filippa Lagerback e si sta ora godendo le vacanze natalizie assieme a tutta la sua famiglia, compresa la figlia Stella Bossari.

Dalla vittoria al Grande Fratello VIP, Bossari ne ha fatta di strada e ora torna finalmente in tv con un nuovo progetto. Scopriamo di cosa si tratta!

La risalita di Daniele Bossari

Qualche anno fa, Bossari aveva confessato di aver sofferto di depressione e di essersi allontanato dalla sua famiglia.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, però, tutto è cambiato e il conduttore ha deciso di sposare Filippa Lagerback e di vivere la vita con maggiore positività.

Di recente, il noto personaggio della televisione italiana ha postato una foto che lo ritrae in compagnia della moglie, della figlia e del fidanzato di quest’ultima.

Tutti si stanno ora godendo le feste, ma i momenti di spensieratezza non sono affatto finiti!

Un nuovo progetto per il conduttore

Nel 2021, Daniele Bossari tornerà su DMax con Il Boss del Paranormale, la trasmissione che si focalizza sui fenomeni paranormali e gli eventi misteriosi.

Gli abbonati a DPlay Plus potranno vedere il programma a partire dal 5 gennaio 2021, mentre gli altri dovranno attendere.

La seconda edizione dello show sarà costituita da otto puntate, che vedranno varie testimonianze dei telespettatori.

I fan non stanno nella pelle di vedere il nuovo programma di Daniele Bossari, che li accompagnerà anche nel 2021!