Vicino alla morte per la malattia, Daniele Bossari: la confessione sul dramma che ha segnato la sua vita

Daniele Bossari la confessione del conduttore preoccupa i suoi fedelissimi fan: “Stavo per morire” ecco cosa è successo

Daniele Bossari, conduttore da anni nel mondo dello spettacolo, è ritornato in tv dopo la partecipazione al programma Grande Fratello Vip. Il conduttore infatti dopo un lungo periodo lontano dalla televisione è tornato, raccontato cosa è successo durante la sua assenza nello spettacolo.

Daniele Bossari prima del Grande Fratello

Il conduttore infatti ha parlato spesso e volentieri della depressione che lo ha colpito in questi lunghi anni lontano dalla televisione.Il conduttore infatti dopo il successo iniziale, purtroppo non è stato più preso in considerazione dallo spettacolo. Eppure nonostante la sua bravura, la sua carriera nel corso del tempo è andata scemando, portando gravi conseguenze psicologiche a Bossari.

Il conduttore infatti ha spesso e volentieri parlato del periodo nero e buio che ha dovuto attraversare. Un lungo periodo senza lavoro, lo ha portato ad una lunga depressione da cui non riusciva proprio ad uscire. Nemmeno l’aiuto della moglie e della figlia sono stati abbastanza. In realtà in conduttore aveva soltanto bisogno di sentirsi apprezzato ancora una volta per quello che ha sempre saputo fare. Oggi infatti il conduttore ha ripreso piano piano la sua vita tra le mani, riuscendo a ritrovare di nuovo la serenità con se stesso e con la famiglia.

Bossari e la malattia

Il conduttore però in una recente intervista ha anche parlato di un periodo molto delicato da giovane. Il conduttore infatti ha parlato di una patologia che lo ha afflitto per molto tempo e che lo ha fatto quasi rischiare la vita:

“Da piccolissimo ho rischiato di morire a causa della celiachia. Non mangiavo e stavo male. Quell’esperienza mi ha segnato”

Il conduttore infatti ha rischiato grosso e la malattia gli è stata diagnosticata proprio quando era ancora un neonato. A dare segnali strani è stata proprio la perdita di peso, una conseguenza molto pericolosa della celiachia. Oggi il conduttore però sembra stare molto meglio e non avere più problemi con questa malattia.