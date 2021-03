Daniela Martani, chi è l’ex hostess e gieffina a L’Isola dei Famosi 2021

Ecco tutto quello che sappiamo su una delle concorrenti più attese di questa nuova edizione del reality show di Canale 5.

E’ ufficiale: Daniela Martani sarà tra i concorrenti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

La donna ha acquisito notorietà con la partecipazione al Grande Fratello 9, dopo di che si è messa al centro di numerose polemiche, scopriamo quali!

Chi è Daniela Martani

Nasce a Roma, il 18 maggio del 1973, sotto il segno zodiacale del Toro e ha quindi 47 anni.

Ha occhi e capelli castani ed è alta 1.71 m.

In passato ha lavorato come hostess per Alitalia, dopo di che nel 2009 ha portato avanti una battaglia legale del personale contro l’azienda.

Ha raggiunto l’apice della notorietà, quando è diventata protagonista della nona edizione del reality show Grande Fratello.

Nel 2021 viene Daniela Martani viene annunciata come naufraga del reality show de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Vita privata e curiosità

Daniela Martani è molto legata alla mamma Angela, mentre ha un rapporto controverso con il padre Gianfranco Martani, che la donna ha definito un uomo anaffettivo.

La Martani ha anche una sorella più piccola.

Si definisce una persona testarda, combattiva, ironica e a livello sessuale “ecosessuale”, in totale armonia con la natura.

La donna è buddista, vegana e combatte ogni giorno per la tutela degli animali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Martani (@danielamartani)

Dichiaratamente no vax e no mask, in questi giorni è finita al centro della polemica per aver accettato la somministrazione di 5 vaccini, di sottoporsi ai tamponi e di indossare la mascherina, pur di partecipare al reality show di Canale 5.

In passato, aveva suscitato grandissima indignazione quando, dopo il terremoto di Amatrice, aveva dichiarato:

“Ad Amatrice hanno inventato l’amatriciana. È karma.”

Il pubblico attende Daniela con trepidazione e sa già che ne combinerà di belle sull’isola più spiata d’Italia!