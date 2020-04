Daniela Martani intervistata a ‘La Zanzara’, la denuncia choc dell’ex gieffina in diretta. Un cibo specifico renderebbe renderebbe le persone soggette a contrarre il Covid-19

Daniela Martani è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 9. L’hostess di volo, che segue uno stile di vita alimentare vegano, è stata recentemente intervistata nell’arco del programma radiofonico ‘La Zanzara’.

L’ex gieffina ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno fatto arricciare il naso a molti.

La Martani sostiene che la presenza di un particolare alimento all’interno della nostra dieta, ovvero la carne esporrebbe maggiormente le persone al Coronavirus, e non solo ma anche a molte altre patologie, spiegandone le motivazioni scientifiche a fondamento. Scopriamo maggiori dettagli.

Daniela Martani, la dichiarazione Choc: ‘Il coronavirus fa meno morti della carne’

L’hostess di volo romana, durante il programma radiofonico La Zanzara ha rivelato di non essersi mai ammalata di Coronavirus proprio perchè segue una dieta alimentare di tipo vegano.

Dichiarazioni che hanno attirato numerosissime polemiche da parte degli utenti suoi social, al che ha rimarcato che tale tesi sarebbe avallata anche da numerosi pareri medici.

Daniela Martani rivela al proposito che nel nostro organismo sono presenti i ‘macrobioti’ i quali ‘innalzano le difese immunitarie’ , e che ‘a carne uccide molto più del coronavirus perché le proteine animali sono la causa dell’insorgenza di tutte le malattie non trasmissibili’ come ad esempio il cancro, l’Ictus e il diabete.

Ex Gieffina confessa: ‘Ho assistito mia mamma in ospedale’

L’intervista continua e a sostegno della sua tesi, ha aggiunto che durante il mese di febbraio è stata non solo più volte a Milano, periodo in cui il virus ha iniziato a diffondersi in Lombardia, ma ha inoltre assistito fin quando è stato possibile la madre ricoverata in un ospedale a Roma.

Ciò nonostante non si sarebbe beccata neanche un semplice raffreddore, questo perchè il loro sistema immunitario è molto più forte di chi segue una dieta onnivora.

Poi l’impatto del virus sull’ambiante, il quale finalmente sta respirando dato che ‘l’attività umana in questo momento è completamente ferma’.