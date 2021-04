“All’Isola ho fatto una cosa che rimpiangerò tutta la vita”. Daniela Martani divorata dai sensi di colpa

Maledetto pentimento, maledetti rimorsi. Daniela Martani, ora, si pente: rinunciare a Playa Esperanza fu un errore. A tre settimane dal fatidico “no” a Ilary Blasi, che provò a persuaderla a proseguire la sua avventura in Honduras, l’ex naufraga si cosparge il capo di cenere.

Nel surviving game di Canale 5 L’Isola dei Famosi, il percorso di Daniela Martani è stato breve ma intenso. La quarantasettenne romana ha deciso di porre fine alla sua avventura in Honduras prima del tempo.

In questi giorni, a girare il coltello nella piaga, ci hanno pensato numerosi fan del programma. Sui social network numerosi utenti hanno criticato la sua decisione di rifiutare Playa Esperanza e l’ex naufraga ha voluto replicare così:

“Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi accettato sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no. Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel momento mi è venuto istintivo dire di no…”