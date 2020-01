Chi è Daniel Nilsson, il bellissimo modello noto per ricoprire il ruolo di Bonus nel programma di Canale 5 Avanti un altro

Scopriamo tutti i segreti di Daniel Nilsson, dall’infanzia alla vita accademica, dagli esordi all’importante ruolo di Bonus ricoperto da Avanti un altro.

Chi è Daniel Nilsson

Nasce a Malmo, in Svezia, il 26 gennaio del 1980, sotto il segno dell’Acquario.

Subito dopo il liceo, il giovane decide di proseguire gli studi laureandosi in Economia. Successivamente inizia la sua carriera di modello, che lo porta a viaggiare in tutto il mondo.

Nel 2016, Nilsson prende parte al reality show di Raiuno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Il successo per Daniel Nilsson arriva quando comincia a lavorare per l’Indipendent Men e successivamente per Gilmar. Dopo, arriva anche il ruolo di Bonus di Avanti un Altro, subentrato dalla seconda edizione del format come risposta alla Bonas. Il personaggio di Nilsson è caratterizzato dallo stare a torso nudo e scalzo.

Vita privata e curiosità

Il giovane è alto 1,86 centimetri e pesa 85 kg e il suo fisico mozzafiato ha letteralmente conquistato i fan del programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, Avanti un altro.

Nilsson ha numerose passioni, come quella nutrita per il surf, che lo porta, nel tempo libero, a prendere la tavola e ad andare in una spiaggia nascosta di Roma a provare le onde.

Da piccolo, invece, giocava ad hockey su ghiaccio a livello internazionale: la sua carriera è, tuttavia, terminata quando, a soli 20 anni, si è infortunato. Solo dopo il trasferimento in Australia ha iniziato a coltivare la passione e la carriera come surfista.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Daniel sarebbe legato da tempo a Beatrice Contessi, sorella di Niccolò e figlia di Lucio Presta, agente dei vip e marito di Paola Perego.