Daniel Guerini, morto in un incidente il calciatore 19enne: 2 amici in gravi condizioni

Daniel Guerini, morto in un incidente il calciatore 19enne: 2 amici in...

Il drammatico schianto è avvenuto nella serata di mercoledì in via Palmiro Togliatti a Roma.

Per la giovane promessa del calcio non c’è stato nulla da fare. I due amici sono stati trasferiti in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

Sangue sulle strade di Roma

Un drammatico incidente quello avvenuto nella serata di mercoledì e costato la vita ad una giovane promessa del calcio, un ragazzo di appena 19 anni.

È morto mentre era alla guida della sua auto, una Smart For four il calciatore della Primavera della Lazio, Daniel Guerini.

La vettura si è scontrata con una Mercedes classe A mentre percorreva via Palmiro Togliatti a Roma.

Daniel è stato catapultato fuori dall’auto. In auto con lui c’erano altri due amici, che sono stati trasferiti in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

I 3 ragazzi avevano acquistato del cibo da asporto e stavano tornando a casa di uno di loro quando è avvenuto lo schianto.

Il conducente dell’altra auto è rimasto praticamente illeso.

Aperta un’indagine per omicidio stradale

Per la morte di Daniel Guerini è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.

Sul corpo del giovane calciatore verrà eseguito, nei prossimi giorni, l’esame autoptico e si sta controllando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aiutare nel ricostruire gli attimi dell’impatto tra le due auto.

Come riferisce anche Romatoday, Daniel Guerini era rientrato nella capitale lo scorso gennaio, dopo aver giocato con le maglie di Torino, Fiorentina e Spal.

Attualmente militava nella Primavera della Lazio.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nell’intero mondo del calcio.

La stessa sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto tributare un ultimo saluto al giovane calciatore:

Sono vicina ai familiari di Daniel Guerini, giovane promessa della Primavera della Lazio, scomparso a soli 19 anni. Un pensiero anche ai suoi compagni di squadra, che ora più che mai devono essere uniti di fronte a questo insopportabile dolore. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 25, 2021

