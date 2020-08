Dan Friedkin: chi è e quanto guadagna il neo presidente della Roma?

Dan Friedkin è il nuovo presidente della Roma che succede a James Pallotta. Ecco chi è e a quanto ammonta il patrimonio di Friedkin.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, al momento dell’accordo, James Pallotta riceverà 200 milioni per la sua quota di cessione, con Dan Friedkin che dovrà realizzare un aumento di capitale stimato in 90 milioni entro la fine dell’anno.

Dopo l’annuncio alla Consob, Jim Pallotta, presidente dell’AS Roma, ha dichiarato:

“Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il gruppo The Friedkin per la cessione dell’AS Roma. Nell’ultimo mese, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato il loro totale impegno nel finalizzare questo accordo e portare avanti il ​​club in modo positivo. Sono sicuro che saranno grandi futuri proprietari dell’AS Roma “.

Thomas Daniel Friedkin, classe 1965, è un miliardario americano, CEO di The Friedkin Group, proprietario della squadra di calcio italiana A.S. Roma e il CEO della sua controllata Gulf States Toyota Distributors, fondata da suo padre, Thomas Hoyt Friedkin, presidente e CEO delle Friedkin Companies.

Ha conseguito una laurea presso la Georgetown University e un master presso la Rice University.

A dicembre 2019, Friedkin ha avviato le trattative per l’acquisto della squadra di calcio italiana A.S. La Roma, e il 6 agosto 2020, ha firmato il contratto preliminare per accettare di pagare 591 milioni di dollari a James Pallotta, principale azionista della Roma.

Lui e sua moglie Debra hanno quattro figli e vivono a Houston.

Friedkin è il fondatore e Presidente della Air Force Heritage Flight Foundation e

“uno dei nove piloti civili Heritage Flight qualificati per volare in formazione con le squadre dimostrative di navi singole dell’Air Force”.

Dan Friedkin: il patrimonio

Secondo quanto riporta Forbes Dan Friedkin ha un patrimonio personale pari a 4,1 miliardi di dollari ed è il 590° uomo più ricco al mondo.

Dan Friedkin possiede la Toyota degli Stati del Golfo: l’azienda, con sede a Houston, ha i diritti esclusivi per la distribuzione di veicoli Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma.

Friedkin è anche un investitore nella società di gestione dell’ospitalità di lusso Auberge Resorts, che ha proprietà ad Aspen e Cabo San Lucas.