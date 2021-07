Damiano dei Maneskin nella fiction di “Un medico in famiglia” – FOTO

La “presenza” di Damiano dei Maneskin, in una scena di Un medico in famiglia, non è passata inosservata ai numerosi fan del gruppo.

I riflettori puntati sui Maneskin da diversi mesi hanno visto la band composta da Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David e Thomas Raggi, vivere un periodo d’oro.

La vittoria del Festival di Sanremo 2021 prima e in seguito all’Eurovision Song Contest 2021, ha fatto sì che i loro brani siano saliti in cima alle classifiche internazionali.

I loro fan sono presenti non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Forse questa attenzione mediatica nei loro confronti ha fatto sì che in queste ore, sia apparsa una piccola curiosità che riguarda il cantante Damiano David.

La presenza del cantante a “Un medico in famiglia”.

Leggi anche -> Carlo Conti, annuncia il dolce evento, il web rimane spiazzato: “Assomiglia a…”

Damiano David: i Maneskin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Tuttavia occorre essere precisi circa la presenza di Damiano nella puntata di Un medico in famiglia, infatti il cantante non è presente fisicamente, ma compare solo in foto.

Nella serie il suo personaggio si chiama Luigi Pacchiarotti, e si tratta di un episodio, che è stato girato nel 2016. Qui si poteva vedere il piccolo Bobò avanzare il dubbio che quello fosse il vero figlio di Lele Martini e si ipotizzava un possibile scambio in ospedale al momento della sua nascita.

Siamo alla decima stagione, undicesima puntata di Un Medico in Famiglia quando all’improvviso spunta un giovanissimo Damiano David sulle ricerche di Facebook del computer di Bobò, con il nome di Luigi Pacchiarotti.

Nella stanzetta parlano Tommy e suo cugino Bobò, quando il primo gli chiede:

“Chi è quel tipo? Lo conosci?”

ed il piccolo Libero risponde dubbiosa:

“No”.

Leggi anche -> Giulia Salemi, il piccante backstage del tormentone, “L’estate più calda” infiamma il web – Foto

RAGA MI DITE CHE CAZZO CI FA DAMIANO IN UNA PUTATA DI UN MEDICO IN FAMIGLIA pic.twitter.com/0r3H9U6Yle — g u e; nena tvttb (@SHTBLVRD) July 1, 2021

In una scena successiva, Bobò mostra le foto di Luigi/Damiano a suo padre Lele e manifesta i suoi dubbi affermando:

“Questi sono i miei capelli, per favore fai fare il test del DNA. Anch’io potrei non essere tuo figlio. Io ed Elena non ci somigliamo. Questo ragazzo è nato nello stesso ospedale e nello stesso giorno che sono nato io. Potrebbero averci scambiato”.

Alla fine Lele Martini, fuga ogni dubbio circa il fatto che lui sia suo figlio e nella famiglia Martini torna l’armonia.