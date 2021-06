La doppia vita di Damiano Carrara: ecco cosa faceva prima di diventare un famoso chef

Abbiamo indagato sull’amatissimo chef e siamo riusciti a scoprire cosa faceva prima di diventare quello che tutti noi conosciamo.

Avete presente Damiano Carrara? Si tratta di uno degli chef italiani più amati e seguiti, specialmente dal pubblico femminile.

Abbiamo scoperto di cosa si occupava prima di diventare lo chef che tutti noi conosciamo!

Il successo di Damiano Carrara

Damiano Carrara è un noto pasticcere diventato famoso in tv, per la prima volta, nel 2015, quando ha preso parte a una trasmissione nel canale americano Food Network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Nel 2017, poi, ha partecipato a Bake Off Italia – Dolci in forno. Quest’avventura lo ha spinto a scrivere un libro, dal titolo “Nella vita tutto è possibile”.

Nel 2020 ha poi partecipato come giudice a Bake Off – All stars battle e ha condotto il noto programma Fuori Menù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Il passato di Damiano Carrara

Prima di diventare pasticcere, Damiano Carrara ha affrontare un periodo complicato. Ha infatti, fatto i conti con una lunga gavetta, che ha vissuto lontano dalla famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Ancor prima di diventare pasticcere, però, l’uomo faceva tutt’altro. Viveva, infatti, assieme alla sua umile famiglia, composta da un padre muratore, dalla madre impiegata alle poste e dal fratello, Massimiliano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Prima di diventare chef, Damiano ha fatto pratica come bartender in Italia, poi in Irlanda e infine in California. Con il fratello, ha aperto Pastries a Moorpark. Ha confessato che addirittura le sorelle Kardashian sarebbero sue clienti fisse nel locale in America!