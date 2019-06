Stefano De Martino svelato i cachet ogni serata: le differenze con Vacchi, Damante e gli altri Dj vip

Andrea Damante, Gianluca Vacchi e Stefano de Martino pare abbiano dei cachet davvero improponibili: quanto guadagnano? Tutte le risposte

C’è qualcosa di strano che spinge gli ex personaggi del trono classico di Uomini e Donne e i personaggi principali di Amici a cimentarsi nel mondo della scrittura o della musica. Al giorno d’oggi, infatti, il piccolo schermo viene vista più come un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro che l’input per una relazione nuova e stabile. Uno dei più richiesti in questi ambienti è proprio Stefano De Martino, scopriamo insieme quanto guadagnano e le differenze.

Stefano De Martino, Damante, Vacchi: cachet stellari

Un personaggio molto discusso è Andrea Damante, dai tempi del suo trono ( e dell’emozionante scelta con la De Lellis ): il dj prima si esibiva in piccoli locali per un normalissimo guadagno serale, adesso arriva a guadagnare svariate migliaia di euro.

“Andrea Damante oggi si esibisce al Pineta, a Formentera e gira l’Europa con un cachet che viaggia tra i 10.000 e i 12.000€ a serata”

Migliaia di euro in una sola serata: ecco cosa riesce a fare solo il nome di Maria De Filippi

E, come lui, anche altre celebrity:

“Christian Vieri, musica commerciale, pezzi caricati su una chiavetta usb e tanta scuola ancora da fare per l’ex bomber che però si porta a casa 10.000€. […] Stefano De Martino insieme con due amici storici ha dato il via al format ‘Adoro’, 15.000€ per acquisire il trio. Gianluca Vacchi “vale” 50.000€. […] Tra le donne in forte ascesa c’è Asia Argento, 10.000€ , dopo c’è Fernanda Lessa con 4.000€”

Fedez non si accontenta: vuole un cachet decisamente più alto

Dulcis in fundo, d’estate in console arriva anche Fedez, il cui cachet è proibitivo. Il rapper vende dj set. Lo scorso anno è stato richiesto a Formentera, ma non sono bastati 25.000€. Il costo era di 35.000€. Poi Fedez ha concluso una tripla pagata profumatamente da Flavio Briatore, sembra intorno a 100.000€.