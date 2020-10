Dalla Bulgaria a Piacenza nascosti in un tir: soccorsi due minori afghani

Uno dei due sarebbe risultato positivo al coronavirus. Affidati ai servizi sociali, sono stati posti entrambi in isolamento.

Ad accorgersi di loro gli addetti alla logistica, che hanno scoperto il nascondiglio mentre scaricavano la merce dal camion.

Nascosti in un tir: salvati due adolescenti afghani

Si erano nascosti sul fondo di un camion diretto a Piacenza. A trovarli sono stati gli operai, mentre scaricavano della merce nella ditta piacentina.

È così che due adolescenti afghani sono stati scoperti: il camion, partito dalla Bulgaria, aveva fatto tappa nel comune lombardo, dove i due sono stati scoperti.

I due giovanissimi, le cui condizioni di salute sono piuttosto buone, sono stati posti in isolamento, perché uno di loro è risultato positivo al coronavirus.

I minori sono stati quindi affidati ai servizi sociali, al culmine di tutti gli accertamenti. L’episodio risale alla mattina di venerdì 9 ottobre, quando il tir su cui si erano nascosti ha fatto tappa in via Torre della Razza.

Autista estraneo alla vicenda

Il camion trasportava divani e soltanto quando il semirimorchio è stato svuotato, gli operai si sono resi conto dei due giovanissimi ospiti. Allertati immediatamente i carabinieri, che hanno a loro volta allertato i sanitari del 118, sono partite le indagini per risalire all’identità dei due ragazzi.

Quel che è certo è che siano di origine afgana e la loro età va dai 12 ai 16 anni. Dopo gli accertamenti del caso nell’ospedale piacentino, sono stati affidati ai servizi sociali.

Il camion era partito dalla Bulgaria il 7 ottobre scorso, dopo Croazia, Serbia e Slovenia è giunto in Italia il giorno seguente. Ieri mattina si è poi diretto a Piacenza.

Come riferisce anche Il Piacenza, al momento, l’autista del mezzo risulterebbe estraneo alla vicenda. Non è ancora dato sapere come i due adolescenti abbiano raggiunto il paese da cui poi è partito il camion.