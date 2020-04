Fase Due, la ripartenza: Conte sì ai funerali, no alle messe

L’annuncio del Premier Conte in diretta alle ore 20.20 di ieri sera ha scatenato la dura reazione dei vescovi italiani:

Con la Fase Due dal 4 maggio potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari (parenti di primo o secondo grado) e in un numero non superiore alle 15 persone.

Le cerimonie funebri dovranno essere celebrate all’aperto, con partecipanti a distanza di sicurezza e dotati di mascherina.

Nessuna notizia ufficiale invece per quanto riguarda la possibile riapertura dei cimiteri, mentre le messe non potranno essere ancora celebrate.

Il divieto di celebrare la Messa scatena la dura reazione dei vescovi italiani che commentano:

“Un’interlocuzione nella quale la Chiesa ha accettato, con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza sanitaria.

Un’interlocuzione nel corso della quale più volte si è sottolineato in maniera esplicita che – nel momento in cui vengano ridotte le limitazioni assunte per far fronte alla pandemia – la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale”.