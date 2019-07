Dai uno sguardo al ristorante subacqueo più grande del mondo

La visione del capo chef Nicolai Ellitsgaard di un ristorante sostenibile è diventata viva con l’ecosistema vibrante oltre l’iconica finestra panoramica.

L’aria salmastra del Mare del Nord si mescola con spesse nuvole grigie che si depositano sullo sfondo, una scena comune per il freddo paesaggio costiero.

Nella punta più meridionale della Norvegia, il primo ristorante europeo subacqueo più grande del mondo ha accolto gli ospiti il ​​20 marzo 2019. Sotto c’è il nesso tra design ambientale, ricerca marina e presentazioni gastronomiche delicatamente artistiche.

Ricordando una balena semisommersa, la struttura monolitica di quasi 111 piedi si trova a circa 16 piedi sotto la superficie. L’attrazione principale, una finestra dal pavimento al soffitto di 36 piedi di larghezza, invita gli ospiti a una visione rara della vita marina del Nord Atlantico.

Under è stato progettato da Snøhetta, uno studio di architettura norvegese, noto per la riprogettazione di Times Square.

“La cena è servita in uno degli edifici più spettacolari che siano mai stati creati per un ristorante“, ha scritto il cliente Andreas dalla Danimarca. “È […] un po ‘come un bunker di cemento che è stato lasciato cadere nell’oceano e inclinato in modo che un’estremità sporga“.

L’ambiente è stato pesantemente considerato nel design di Under. L’esterno del ristorante finirà per integrarsi nell’ecosistema come un “reef artificiale, con patelle e alghe accoglienti che lo abitano“, secondo il sito web del ristorante.

Anche la posizione era un fattore importante. Gli ospiti possono osservare le correnti che si scontrano sul fondo dell’oceano, poiché Lindesnes, in Norvegia, è famosa per il suo clima malsano e intercetta la Corrente del Golfo.

Come è fatto il ristorante?

Le acque gelide si infrangono sulle rocce scure e poi si ritirano mentre gli ospiti si fermano al chiuso. Il primo piano è composto interamente da una quercia con un foyer e un guardaroba.

Una passeggiata fino al secondo piano, che ospita uno champagne bar, metterà gli ospiti in un limbo acquatico e terrestre. Gli ospiti proseguono poi fino all’ultimo piano, dove l’iconica vista panoramica è vista da non più di 40 ospiti.

Il capo chef Nicolai Ellitsgaard afferma: “Gli ingredienti freschi e i sapori puri e nudi sono della massima importanza per noi. Allo stesso tempo, vogliamo offrire un’esperienza culinaria unica che accompagni i nostri ospiti oltre la loro zona di comfort”.

Un totale di 17 corsi sono serviti, abbastanza piccoli da dare agli ospiti un gusto ma abbastanza frequenti da tenerli pieni. È simile al suo predecessore, il ristorante subacqueo alle Maldive, uno dei 10 ristoranti più strani in tutto il mondo.

“Questo è un ristorante che non serve tanto cibo quanto rende opere d’arte culinarie. Ogni singola porzione del menu degustazione del corso [17] è un’opera d’arte accuratamente realizzata in due modi: è sia una piccola scultura fatta di sabbia, pietra, conchiglie, alghe e, occasionalmente, acqua, sia un’opera d’arte culinaria “, Ha scritto Andreas.

Una parte fondamentale della visione del ristorante è la sostenibilità. Quasi tutti i piatti provengono da parti inutilizzate, o altrimenti sprecate, della vita marina locale, ad esempio la carne di gola di un pesce lingcod o di frutti di mare pescati localmente, ha scritto la cliente Elizabeth di Seattle.

Il menu ruota con le stagioni, in quanto i suoi piatti sono legati alla flora e alla fauna disponibili che si possono vedere dalla finestra. Ellitsgaard afferma che “la zona è nota per le sue abbondanti varietà di funghi selvatici e bacche succulente”.

Il giorno in cui è stato aperto, il ristorante aveva oltre 7.000 prenotazioni ed è noto per i mesi di attesa. Anche se l’attesa è lunga, quei mesi ti danno il tempo di risparmiare per il prezzo ripido: un pasto con bevande è di circa 430 dollari, per non parlare del viaggio in Norvegia.