Dagospia indugia sul derrière di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. Smaschera il suo lato B e lo fa con la sua proverbiale causticità.

Cosa succede a Eliana Michelazzo e al suo derrière? Il gossip si fa rovente. Si tratta dell’ex collaboratrice e agente di Pamela Prati, o meglio, delle sue ultime foto su Instagram.

Sebbene Eliana Michelazzo sia stata immortalata sul litorale della Costa Smeralda con un lato B scultoreo, ben tornito e turgido, il sito di cronache mondane Dagospia si è preso la briga di smascherare i suoi scatti fotografici, apparentemente photoshoppati ad arte.

L’irriverente Dagospia si è dedicato ad un confronto fotografico. Ha comparato un’immagine pubblicata da Eliana Michelazzo con un’altra foto decisamente più naturale, che qualcuno le ha scattato a sua insaputa.

Dagospia affonda il lato B di Eliana Michelazzo: la cannonata pazzesca

Il caustico sito di gossip ha riservato alla quarantunenne romana lo stesso trattamento che ha fatto imbufalire Lucia Azzolina, attuale Ministro dell’Istruzione. A suo dire, ecco come starebbero le cose:

“Azzo che chiappone, la Michelazzo! A Baja Sardinia, in Costa Smeralda, l’ex amica di Pamela Prati porta a spasso un Lato B che gronda cellulite da tutti i pori”

Fa notare con un pizzico di impertinenza e sfacciataggine l’insolente Dagospia:

“Ma poi, per miracolo, in una Story su Instagram, la Michelazzo appare con la chiappa piastrellata, soda e ben photoshoppata e la didascalia ‘Certa gente ha la faccia come il c***o”

Dagospia non si tiene un cecio in bocca, come si suol dire. Provoca la Michelazzo e la gela con un commento al vetriolo.

L’ex manager di Pamela Prati è riuscita a farsi massacrare, per l’ennesima volta, dall’implacabile irriverenza e crudeltà di “Dago”. Ma come replicherà la verace romana alle insinuazioni del sito di gossip?