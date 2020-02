Sanremo, Outing per due cantanti: ecco chi ha rivelato la sua omosessualità

Secondo le rivelazioni di Dagospia nelle scorse ore due cantanti avrebbero fatto outing complice il clima festoso di Sanremo

Sarebbero due cantanti in gara a Sanremo ad aver fatto outing con degli incontri piccanti in albergo. Ecco quali i nomi più probabili secondo Dagospia.

Sanremo 2020 tra provocazioni e polemiche

È iniziata all’insegna delle polemiche la 70esima edizione del Festival di Sanremo che annualmente richiama turisti ed attenzioni sulla città dei fiori e sullo spettacolo che ospita.

Ancor prima dell’inizio però le polemiche hanno avvolto la manifestazione, prima per la scelta discussa di fare partecipare alcuni cantanti come Junior Cally, ritenuto non idoneo per i testi violenti delle sue canzoni passate.

La conferenza di presentazione ufficiale del cast in cui Amadeus ha fatto uno scivolone considerato sessista è valso al presentatore critiche ed anche una querela.

In realtà la kermesse sta dando dei risultati inaspettati sfiorando oltre il 53% di share, cosa che è “costata” a Fiorello, spalla di Amadeus, il pegno di vestirsi da Maria De Filippi.

Tra gag esilaranti, esibizioni contestate e monologhi da brividi come quello contro femminicidio di Rula Jebreal, questo Festival non sarà di certo dimenticato facilmente.

I cantanti che avrebbero fatto outing secondo Dagospia

Ed ora potrebbe esserci un altro scoop che contribuirebbe se confermato ad aumentare l’attenzione già enorme sul Festival.

Lo rivela il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia insieme al giornalista Dandolo e non è stato confermato ma ha già avuto moltissimo risalto e condivisioni.

Riguarderebbe due cantanti in particolare, un uomo ed una donna, giovani ed in gara tra i big, che ognuno per conto suo avrebbero avuto degli incontri piccanti di natura bisessuale nelle ore successive alla performance canora.

“Questa notte in un noto hotel della Riviera si è consumato un ‘treeshome’. I protagonisti? Un cantante, un creatore di moda e un modello di origini latine”.

E ancora:

“E’ una cantante in gara, fidanzata con un bel fusto. Stanotte nella sua lussuosa stanza non è rimasta sola: con lei una nota esperta di comunicazione segretamente bisex”.

Dagospia non da i nomi ovviamente ma le ipotesi si focalizzano su Elodie, Irene Grandi, Rita Pavone, Tosca e Levante.

Mentre per il cantante, gli unici indizi sono che sarebbe considerato un “latin lover” e qualche giorno fa sarebbe stato visto con un suo amico in atteggiamenti molto intimi.

Chissà se nelle prossime serate del festival ci saranno più gossip o polemiche, di sicuro ci sarà tanta musica ed è la cosa che conta di più.