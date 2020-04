Da quale parte del cervello proviene la creatività? Ecco la risposta

Secondo una visione popolare, la creatività è un prodotto dell’emisfero destro del cervello: le persone innovative sono considerate “pensatori del cervello destro” mentre i “pensatori del cervello sinistro” sono considerati analitici e logici.

Da dove proviene la creatività?

I neuroscienziati che sono scettici su questa idea hanno sostenuto che non ci sono prove sufficienti per supportare questa idea e un’abilità complessa come la creatività umana debba attingere a vaste aree di entrambi gli emisferi.

Creatività: lo studio

Un nuovo studio di imaging del cervello del Creativity Research Lab della Drexel University fa luce su questa controversia studiando l’attività cerebrale dei chitarristi jazz durante l’improvvisazione.

Lo studio, che è stato recentemente pubblicato sulla rivista NeuroImage.

Ha dimostrato che la creatività è, in effetti, guidata principalmente dall’emisfero giusto nei musicisti che sono relativamente inesperti nell’improvvisazione.

Tuttavia, i musicisti che hanno molta esperienza nell’improvvisazione, si affidano principalmente al loro emisfero sinistro.

Ciò suggerisce che la creatività è una “capacità del cervello destro” quando una persona affronta una situazione non familiare, ma che la creatività si basa su routine ben apprese nell’emisfero sinistro quando una persona è esperta nel compito.

Prendendo in considerazione il modo in cui l’attività cerebrale cambia con l’esperienza, questa ricerca può contribuire allo sviluppo di nuovi metodi per addestrare le persone ad essere creative nel loro campo.

Ad esempio, quando una persona è un esperto, la sua esibizione è prodotta principalmente da processi automatici relativamente inconsci.

Questi ultimi sono difficili da alterare coscientemente, ma facili da interrompere nel tentativo, come quando l’autocoscienza induce una persona a “soffocare” o vacillare.

Al contrario, le esibizioni dei novizi tendono ad essere sotto un controllo consapevole. Pertanto, sono in grado di apportare modifiche in base alle istruzioni fornite da un insegnante o un allenatore.

Le registrazioni dell’attività cerebrale potrebbero rivelare il punto in cui un artista è pronto a rilasciare un certo controllo cosciente e fare affidamento su routine inconsce e ben apprese.

Rilasciare prematuramente il controllo cosciente può far sì che l’esecutore rinchiuda cattive abitudini o tecniche non ottimali.

Lo studio sulla creatività nel dettaglio

Lo studio è stato condotto da David Rosen, PhD, un recente dottorando di Drexel e attuale co-fondatore e direttore operativo di Secret Chord Laboratories.

Si tratta di una startup di tecnologia musicale: John Kounios ha partecipato anche il professore di psicologia e direttore del programma di dottorato in scienze cerebrali applicate e cognitive presso il Drexel College of Arts and Sciences.

Il team ha registrato elettroencefalogrammi (EEG) ad alta densità da 32 chitarristi jazz, alcuni dei quali con grande esperienza e altri meno esperti.

Ogni musicista ha improvvisato sei partiture jazz (canzoni) con batteria programmata, accompagnamento di basso e piano.

Le 192 improvvisazioni jazz registrate (sei brani jazz di 32 partecipanti) sono state successivamente suonate per quattro esperti musicisti jazz e insegnanti individualmente.

Il tutto, in modo da poter valutare ciascuno per creatività e altre qualità.

I ricercatori hanno confrontato gli elettrocefalogrammi registrati durante le performance molto apprezzate con gli elettroencefalogrammi registrati durante le performance che erano classificate come meno creative.

La conclusione

Per le performance più apprezzate rispetto a quelle meno creative, vi era una maggiore attività nelle aree posteriori dell’emisfero sinistro del cervello.

Per le prestazioni con rating più bassi rispetto a quelli con rating più alti, vi era una maggiore attività nelle aree dell’emisfero destro, principalmente frontali.

Di per sé, questi risultati potrebbero suggerire che prestazioni altamente creative sono associate alle aree posteriori dell’emisfero sinistro e che prestazioni meno creative sono associate alle aree dell’emisfero destro.

Questo schema è fuorviante, tuttavia, secondo i ricercatori, perché non tiene conto dell’esperienza del musicista.

Alcuni di questi musicisti erano di grande esperienza, avendo tenuto molte esibizioni pubbliche nel corso di decenni.

Altri musicisti erano molto meno esperti, avendo dato solo un numero molto limitato di spettacoli pubblici.

Quando i ricercatori hanno rianalizzato gli EEG per controllare statisticamente il livello di esperienza degli artisti, è emerso un modello molto diverso di risultati.

Praticamente tutte le differenze di attività cerebrale tra spettacoli altamente creativi e meno creativi sono state trovate nell’emisfero destro, principalmente nella regione frontale.

Questa scoperta è in linea con le altre ricerche del team che hanno utilizzato la stimolazione elettrica per studiare come viene generata l’espressione creativa nel cervello dei musicisti.

Il nuovo studio rivela le aree cerebrali che supportano l’improvvisazione musicale creativa per musicisti di grande esperienza e le loro controparti meno esperte.

Non solo: affronta la controversa questione dei ruoli degli emisferi destro e sinistro nella creatività.

Inoltre, solleva un problema importante che va al cuore della definizione e della comprensione della creatività.