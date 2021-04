Il pubblico de L’Isola dei Famosi, inebetito e sconcertato dal modus operandi di Valentina Persia, esprime profondo sgomento e indignazione sui canali social del programma televisivo.

Personaggio di spicco de L’Isola dei Famosi 2021 per molti, capro espiatorio per tanti altri. Valentina Persia, per nulla estranea alle incalzanti polemiche del pubblico, finisce nel sanguinoso tritacarne social-mediatico.

L’Isola dei Famosi 2021, Valeria Persia nel mirino dei social: scatta il massacro

Non trova pace Valentina Persia, ilare imitatrice ed ex comica de La Sai L’ultima. I moralisti del web puntano il metaforico ditino contro di lei e condannano alcuni suoi atteggiamenti discutibili e deprecabili.

La sua costante ostilità e il suo brutale accanimento nei confronti di Fariba Tehrani ha suscitato il boato di centinaia di telespettatori. Sui principali social network, le critiche fioccano come nespole:

“Dare cibo avariato a una persona o addirittura darne di meno di quanto le spetta, denigrarla, imitarla e offenderla in continuazione ci fa capire solo quanta cattiveria hai dentro, il lavoro che fai non potrebbe essere più lontano da ciò che sei realmente!”

Più di un utente prende le difese di Fariba Tehrani e stigmatizza il comportamento intollerabile di Valentina Persia. Sebbene la rivolta del pubblico possa apparire inconcludente e destinata a spegnersi, sembra che i web-indignados non abbiano alcuna intenzione di soprassedere agli ultimi vergognosi episodi avvenuti in Honduras.

