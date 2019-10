Come prendersi cura di sé stessi con questi 5 gesti giornalieri

Prendersi cura di sé stessi non è facile, ma con questi gesti da fare tutti i giorni ci sentiremo subito meglio!

Come prendersi cura di sé stessi? Sempre più immersi nella routine quotidiana, nel suo dinamismo e stress, in una società che chiede continuamente l’unico vero atto di amore è la cura di sè, non resta che tuffarsi nella oasi della rinascita.

5 gesti per pensare a sé stessi

In una società che chiede sempre tanto il primo traguardo è la cura di sè. Basti pensare alle continue corse per essere alla moda, dare una perfetta immagine di sè, dall’abbigliamento alla calzatura e infine al make up, una corsa contro il tempo per finire col sentirsi vuoti e spenti. E’ora di cambiare stile di vita ed iniziare a prendersi cura di sè stessi.

Il buongiorno si vede dal mattino, inizia la tua giornata a ritmo di musica, una bella doccia calda, un look da capogiro e una colazione da campione, saranno la tua carica energetica per affrontare un giorno da leone e non da pecora smarrita.

Dalla cura di sè alla meditazione, approfitta anche tu delle nuove iniziative per tuffarti in un relax innovativo, nasce la beauty routine, dalla manicure alla mindful, l’ascolto di bravi selettivamente selezionati e scelti per prendersi cura di sè.

Mezz’ora tutta per sè, lasciarsi cullare dal silenzio dopo una giornata di lavoro è il primo grande gesto d’amore per scacciare lo stress e concedersi delle coccole. Ascoltare buona musica e staccare dal mondo esterno, ascoltare se stessi ritrovando il proprio nirvana.

Camminare, ritrovare la felicità nelle piccole cose, godersi il proprio ambiente e lo spazio circostante, ascoltare la voce della natura e del mondo intorno a se stessi, vivere e godere del principio di piacere, della normalità in tanta anormalità.

Ballare e cantare, allontanare idee e paturnie negative ed iniziare a vivere in piena energia positiva, riaccendere l’emozioni e accrescere l’autostima.

Ricordatevi che siete delle belle persone, non permettete ai pensieri catastrofici e negativi così come ad alcune persone di spegnere il vostro sorriso, tutto dipende da voi!.