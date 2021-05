Cura della pelle: tutti i motivi per adottare prodotti studiati per il nostro tipo di pelle

Cura della pelle: tutti i motivi per adottare prodotti studiati per il...

Siamo tutti diversi e nella cura della pelle, perché dovremmo affidarci a prodotti di bellezza generici che sono fatti per adattarsi a chiunque?

Per quanto possa apparire sorprendente, ci sono davvero cosmetici personalizzabili e su misura, pensati apposta per ognuno di noi.

Cura della pelle: ogni pelle è unica

C’è una grande variabilità nei tipi di pelle: pelle grassa, pelle secca, pelle sensibile, pelle con una texture particolare, atopia (predisposizione genetica alle allergie che si manifesta prima sulla pelle), rosacea, acne, linee sottili e rughe, eccetera.

E non solo ognuno ha una pelle diversa, le sue esigenze cambiano e si evolvono nel tempo. La pelle grassa può diventare secca, una persona può sviluppare sensibilità diverse, ecc. Anche diversi fattori esterni possono riflettersi sulla pelle, come il clima, gli ormoni e la dieta.

Tutto ciò significa che le esigenze della tua pelle non sono le stesse di tutti e che non dovresti utilizzare la stessa crema a lungo.

Ogni ambiente influenza la pelle

Se una persona lavora in un luogo dove l’aria è controllata, può esserci una grande differenza nelle condizioni della sua pelle e nel modo in cui viene curata rispetto a qualcuno che non lo è. L’aria condizionata infatti, rimuove l’umidità dall’aria, compresa quella presente sulla pelle del viso. Nel tempo, l’aria condizionata può anche influenzare gli strati più profondi della pelle e causare problemi come l’irritazione.

Anche altri fattori che sembrano innocui possono avere un impatto: in inverno la pelle di molti tende ad essere più secca e certi tipi di riscaldamento provocano questo squilibrio più di altri. La scelta di prodotti dermocosmetici personalizzati è anche riuscire a tenerne conto.

Ogni persona ha le sue preferenze

Non a tutti piacciono le creme dalla consistenza ricca e densa, c’è chi preferisce un fluido molto più leggero, e a qualcuno non piacciono i prodotti profumati.

Per avere cura della pelle su misura, occorre trovare la formulazione giusta per noi, come la consistenza, l’odore, ecc.

Divisione per età

Spesso, la commercializzazione dei prodotti per la pelle viene effettuata in base all’età. Ad esempio, ci sono prodotti “per adolescenti” che si concentrano principalmente sull’acne, poi ci sono prodotti specifici “per pelli mature”. Ma nella vita reale, non funziona sempre così!

Molte donne adulte hanno ancora l’acne e non vogliono necessariamente usare un prodotto formulato per adolescenti, che può essere irritante.

Mentre una donna anziana non ha necessariamente un problema di “antietà”, perché ha una pelle molto bella e sana.