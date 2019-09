Come la cura ambientale potrebbe far salire il PIL

Spesso l’economia ed il mercato trascurano la cura ambientale, considerandolo secondario se non completamente scollegato dall’ambito business. Gli studiosi dell’università di Cambridge, hanno in realtà studiato questa variabile, arrivando alla conclusione che trascurare l’ambiente ha degli effetti negativi sul PIL

L’inquinamento e la mancata cura ambientale hanno degli effetti economici importanti. Occorre mobilitarsi o entro il 2100, avremo un calo del PIL mondiale del 7% di media. Non si avranno distinzione di paese in base alla ricchezza o alla sua latitudine, gli effetti economici cattivi, colpiranno tutti indistintamente.

Lo studio di Cambridge sulla cura ambientale

Uno studio recentemente pubblicato a cura dell’Università di Cambridge, dimostra che i fenomeni ambientali, hanno un’influenza sull’attività economica. Il risultato è di lungo periodo e colpisce distruggendo gli ecosistemi, la loro salute, produttività. Sono compromesse anche le infrastrutture fisiche e la loro produttività. Si riduce di conseguenza il Pil procapite, che è l’indicatore che evidenzia meglio il benessere individuale.

Dato che si tratta di danni spesso a lungo termine, abbiamo comunque tempo per correre ai ripari. Dobbiamo contrastare il degrado ambientale e la formula business as usual. Basti pensare a paesi poco attenti ai fattori ambientali come gli Stati Uniti, che secondo le stime, vedrebbero il loro Pil scendere anche del 10,5% procapite.

Un tracollo evitabile

Se si rispettassero gli accordi presi in Parigi 2015, avremo una riduzione di questo tracollo del 2%. Purtroppo sia gli USA di Trump, sia il Brasile di Bolsonaro, si sono ritirati da questi accordi.

L’Italia in questo studio

In uno scenario di innalzamento delle temperature e riscaldamento globale,il nostro PIL potrebbe scendere del 7% entro il 2100. Se guardiamo al più vicino 2030, il calo previsto è dell’1%. Per questo sarebbe interessante poter fare riforme fiscali e non solo, per spingerci a curare il nostro ambiente, non per moda, bensì per la nostra sopravvivenza.