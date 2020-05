Cuore di Poeta, chi è il corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne?

Chi è Cuore di poeta, il nuovo corteggiatore della dama Gemma Galgani a Uomini e Donne, con cui la donna ha avuto modo di chattare

Scopriamo insieme tutti i segreti di Cuore di poeta!

Chi è Cuore di poeta

Nessuno conosce molte informazioni relative a “Cuore di poeta”, il nuovo corteggiatore della dama Gemma Galgani a Uomini e Donne.

L’uomo è noto abbia 61 anni e provenga, presumibilmente, da un piccolo paesino. Secondo alcuni potrebbe essere originario del territorio piemontese, visto che dai suoi scritti sembrerebbe conoscere bene quelle zone.

Grande appassionato di scrittura e lettura, appare come una persona colta, dedita alla poesia. Si definisce una persona in grado di ascoltare e disinteressata alla ragione.

Del segno dell’acquario (quindi è nato tra il mese di gennaio e quello di febbraio), dice di essere un tipo romantico, molto tranquillo e pieno di voglia di vivere.

La passione per Gemma

Nel corso del nuovo format che aveva sostituito le modalità di svolgimento tradizionali di Uomini e Donne, per via dell’emergenza sanitaria nazionale, la dama Gemma Galgani è stata molto corteggiata da vari uomini che hanno celato la propria identità attraverso uno pseudonimo.

Tra questi, Occhi Blu, Pantera e Sirius, ma anche Cuore di poeta, un uomo che l’ha molto colpita per la sua profondità d’animo e per la voglia di aprirsi completamente.

Dopo la presentazione, avvenuta attraverso alcuni messaggi, è venuto il momento per l’uomo di presentarsi nello studio di Canale 5, per mostrare il proprio volto e per proseguire questa frequentazione con la Galgani anche dal vivo.

Sul finire dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, la De Filippi ha annunciato l’ingresso di Cuore di poeta: in studio è calato subito il silenzio, tra la curiosità e l’emozione della Galgani e l’ilarità di Tina Cipollari.