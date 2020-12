La 30enne è stata ricoverata all’ospedale Santa Croce in gravi condizioni per via di un importante trauma cranico.

L’incidente è avvenuto tra via Giacosa e via Medaglie d’Oro.

Blocco di cemento e ferro si stacca da un palazzo: passante ferita

Stava transitando a piedi quando, improvvisamente, un grosso blocco di cemento e ferro si è staccato da un palazzo e l’ha colpita in pieno alla testa.

Una giovane donna di 30 anni è rimasta ferita in modo grave alla testa. Trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, le sue condizioni sono giudicate piuttosto gravi.

L’incidente è avvenuto questa mattina tra via Giacosa e via Medaglie D’Oro, in pieno centro.

Sul posto, come riferisce anche Rainews, sono giunti vigili del fuoco e sanitari del 118. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il palazzo, da cui si è staccato il blocco di cemento.

Notizia in aggiornamento.