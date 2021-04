Cumino: quali sono i benefici e le virtù di questa spezia?

Originario del Vicino Oriente e dell’Asia, il cumino è una pianta erbacea che è piena di benefici per il nostro corpo.

Il cumino era la spezia più usata nell’antico Egitto, mentre tra i romani, era un raro prodotto di lusso che insaporiva le loro ricette più prestigiose. Per quanto riguarda il popolo arabo, lo usavano come afrodisiaco combinandolo con pepe e miele.

Se si ha voglia di coltivare il cumino nel giardino, si deve sapere che è possibile farlo solo in un luogo molto soleggiato per fornirgli una temperatura adeguata. Il cumino richiede anche un terreno ricco di minerali.

Si tratta di una pianta piuttosto fragile, è difficile coltivarlo in vaso. Inoltre, ha molto poco interesse per la decorazione d’interni. Se si sceglie di coltivarlo in vaso, il vantaggio è che nessun insetto lo disturba.

I benefici del cumino

I benefici di questa spezia nei confronti della nostra salute sono molteplici. Ha proprietà gastriche che aiutano la digestione migliorando il funzionamento dell’intestino. Inoltre, le sue facoltà carminative permettono di eliminare i gas. In caso di gonfiore, si può consumare in infusione la sera dopo il pasto.

Come l‘anice, favorisce la produzione di latte materno. Ad ogni modo, non bisogna abusarne troppo, perché può essere irritante.

Infine, il cumino può anche essere usato per fare cataplasmi riparatori. Questo aiuta a lenire le infiammazioni della pelle. Tuttavia, chiedete sempre prima consiglio al vostro medico curante.

Una spezia nella nostra cucina

Il cumino è anche un vero alleato dei cuochi. È una delle varie spezie che si possono aggiungere al curry, per esempio. Insaporisce anche piatti nordafricani come il couscous o il tajine. Inoltre può anche essere aggiunto a tutti i tipi di piatti partire dal kebab, o utilizzato per delle nostrane grigliate, ma anche nelle zuppe o nelle insalate in cucina il cumino può essere utilizzato quotidianamente.