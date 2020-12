Cugini in fuga da New York a bordo dell’auto di famiglia: fermati...

Due cugini di 12 e 7 anni hanno organizzato una fuga da New York, guidando l’auto di famiglia. Volevano arrivare in Florida.

La fuga da New York dei due cugini è stata bloccata dagli agenti.

Forse partecipavano ad una sfida social

Hanno 12 e 7 anni i due cugini che avevano organizzato una fuga da New York. I due bambini hanno preso l’auto di famiglia, una Range Rover, per dirigersi verso il Delaware. La destinazione finale sarebbe dovuta essere la Florida e percorrere, dunque, oltre 1700 chilometri.

I genitori che si sono accorti dell’assenza dei loro figli, in preda al panico, hanno mobilitato le forze dell’ordine affinché venisse ritrovato il Suv. Le ricerche, all’inizio, si sono concentrate attorno alla città di New York e lungo le coste. Una ricerca che si è servita anche delle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta la zona. Erano partiti dal Queens.

Una fuga durata poco

I due cugini sono stati raggiunti dalla polizia, poco lontano dal confine con il Delaware, in New Jersey. Il loro viaggio è durato cinque ore. Sono stati fermati nei pressi di una stazione di servizio sulla Route 295.

Gli agenti hanno deciso di avvicinarsi all’auto con cautela, per evitare che il ragazzino alla guida potesse spaventarsi e compiere una brusca manovra pericolosa.

All’interno dell’auto, i due bambini avevano portato con se anche coperte e cuscini. Inoltre, il 12 enne, aveva sottratto alla famiglia anche una carta di credito. Con la stessa, aveva cercato di comprare dei biscotti.

Gli agenti si sono accertati delle condizioni di entrambi e hanno anche chiesto come stessero. In particolare, la bambina di 7 anni ha risposto di essersi molto divertita: avrebbe avuto piacere a guidare lei.