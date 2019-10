“E’ nato verde”: mamma Labrador da alla luce un cucciolo dal pelo verde

Stanno facendo il giro del web le foto di una cucciolata di labrador, tra i cuccioli appena nati, uno ha il pelo verde

Le foto postate dall’allevatrice di labrador di una cucciolata sono diventate virali. Le eloquenti foto, sono davvero tenere con i cuccioli tutti in fila e uno è verde.

Elaine Cooper è la proprietaria di Milly, un labrador di due anni. Uno dei cuccioli una bellissima femminuccia appena nata era completamente verde. Era l’unica della cucciolata e dato il colore è stata chiamata Fiona detta Fifi come la protagonista di Shrek.

Le motivazioni fisiologiche

Anche i cuccioli di cane crescono all’interno della placenta, si tratta di un organo temporaneo. Il suo compito è permettere gli scambi metabolici che avvengono tra la madre ed i feti. Nell’utero è presente un pigmento biliare verde che si viene chiamato biliverdina e lo possiamo trovare anche nell’urine e nel succo biliare del fegato. Questo pigmento è del tutto naturale.

Bisogna dire che Fifi ha avuto fortuna. Il cane si sarebbe potuto colorare durante il parto e questo è pericoloso perché si potrebbe avere un’indicazione di un’infezione dell’utero e dei feti. Infatti è possibile che dalla vagina della madre possa uscire del pigmento, ma come detto si tratta di una situazione pericolosa.

Fifi con ogni probabilità è di colore verde perché è entrata in contatto con la biliverdina nell’utero materno. La colorazione del cucciolo di Labrador può essere dovuta al fatto che forse il liquido amniotico della madre è entrato in contatto col pigmento. La sacca che protegge il cucciolo e protegge gli embrioni, una volta che si è mescolato con la biliverdina ha colorato il mantello del cane. Immaginiamo una semplice tinta, simile a quella del capello umano, ma del tutto naturale. Fifi non resterà verde per sempre, dato che con il tempo la colorazione andrà via. Diminuirà d’intensità, verrà man mano lavata e sparirà del tutto mentre il cane crescerà e cambierà il manto.