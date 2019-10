Cucciolo di elefante, la struggente storia di Moyo e Roxy

Roxy Danckwersts ha salvato da morte certa un cucciolo d’elefante, ora lui la segue sempre in ogni luogo

Roxy Danckwersts è una fortissima donna, che ha riportato un po’ di speranza nel genere umano. Nel 2016 un gruppo di Ranger ha trovato Moyo un cucciolo d’elefante di pochi giorni.

La piccola è stata abbandonata sulla riva del lago Kariba, che si trova nello Zimbabwe. Moyo è stato abbandonato dalla sua famiglia che ha cercato ad attraversare un fiume allagato. La piccola non sarebbe stata in grado d’attraversarlo e lei è stata lasciata indietro dal gruppo.

Il salvataggio

Il gruppo di ranger ha poi trasportato Moyo al centro di salvataggio Wild is Life, che si occupa anche di riabilitazione ad Harare. Roxy ha fondato questo centro ed è la responsabile del vivaio degli elefanti, dove il team salva gli elefanti, soprattutto cuccioli, per poi rimetterli in libertà nel loro habitat. Moyo pesava 56 chili era terrorizzata e malata. Roxy è diventata una sorta di madre putativa, dormendo con lei in modo da ottenere la fiducia di Moyo.

Il nome scelto per l’elefantina significa “del cuore”. Roxy ha donato il proprio cuore a Moyo, al punto che vivono insieme e fanno moltissime attività, seguendo la donna ovunque vada. Dopo 14 mesi dal recupero, la storia è stata raccontata da The Dodo, che ha pubblicato un articolo dove racconta la storia di Moyo. Mostra come l’elefantessa segue ovunque Roxy, nonostante ormai sia cresciuto ed abbia già raggiunto dimensioni considerevoli.

Il progetto di salvaguarda della fauna

Nel 2016 Roxy Danckwerst ha rilasciato un’intervista alla BBC, dove ha parlato del progetto di salvaguardia che segue ed ha creato. Non ha parlato solo di Moyo, ma anche dei tutti gli animali che sta curando. Si tratta di 15 specie diverse, tra cui scoiattoli ed elefanti.

I cuccioli di elefante richiedono moltissime attenzioni, Roxy per accudirli si sveglia molte volte di notte per controllare che stiano bene, si tratta pur sempre di cuccioli. Mentre cura questi cuccioli, Moyo non la lascia mai, riconoscendola quasi come madre. Questo però non durerà, dato che l’elefante tornerà in natura, trovando un branco.