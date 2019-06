Csm, Sergio Mattarella a muso duro: “Quadro sconcertante, si volta pagina”

Al Csm Sergio Mattarella è intervenuto non solo per salutare ma anche per esprimere la sua grande preoccupazione. Ecco i dettagli

Un Csm per Sergio Mattarella molto complicato, dovendo far emergere aspetti che non sono propriamente positivi. Il suo discorso ha preoccupato non solo i presenti ma anche gli utenti.

Il discorso del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha aperto il Plenum in maniera differente da quanto atteso, non solo con saluti e auguri ma anche con un discorso preoccupante:

“oggi si volta pagina nella vita del Consiglio superiore della magistratura”

Emerge quindi, a seguito di una inchiesta in corso che il quadro secondo il Presidente si presenta molto preoccupante e inaccettabile:

“La magistratura ha al proprio interno anticorpi necessari”

Ha continuato sottolineando l’importanza del Consiglio e delle attività che sta svolgendo, seppur in qualche caso osservata con critica e polemica – nonché pregiudizio.

L’esigenza e l’obiettivo è quello di perseguire con grande trasparenza nel rispetto delle regole stabilite:

“sia con le procedure e deliberazioni”

Va avanti mettendo luce sui tentativi di screditare i Magistrati, con la convinzione di manovra sul Csm stesso:

“si manifesta la totale contrapposizione con i doveri basilari dell’ordine giudiziario”

Un discorso sentito, duro e preciso – quasi inaspettato – che apre e chiude una parentesi del Presidente della Repubblica, che si pone una nuova linea per cambiare pagina e andare avanti in maniera totalmente differente da questo momento in poi.