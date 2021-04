Csaba dalla Zorza, quanto guadagna? Il patrimonio le garantisce una vita agiata

Ecco a quanto ammontano i compensi percepiti da Csaba dalla Zorza, esperta di buone maniere e galateo che tutti noi conosciamo.

In molti si chiedono le cifre del patrimonio di Csaba dalla Zorza, l’icona di stile bonton che tutti noi conosciamo grazie ai programmi di Real Time.

Ora finalmente arriva la risposta al quesito che sta attanagliando da tempo tutti i fan della donna.

I guadagni di Csaba dalla Zorza

Csaba dalla Zorza è uno dei volti più noti delle trasmissioni di Real Time, in particolare di Cortesie per gli ospiti e Bake Off Italia.

L’aspetto della donna è assolutamente regale e in tanti si sono chiesti quanti soldi riesca a percepire con il suo lavoro, che è quello di giudicare il buon gusto.

E in effetti il pubblico pensa che i suoi compensi siano stellari vista la notorietà della professionista, che è partita dalla sua passione per la cucina ed è arrivata a scrivere libri, ad approdare su Real Time e Discovery plus e ad accumulare migliaia di fan.

Csaba ha collaborato nel corso degli anni ’90 con il gruppo Mondadori e con Condé Nast Publications e nel frattempo è riuscita a ottenere il titolo di chef in cucina tradizionale francese.

Poi ha debuttato nel piccolo schermo nei canali già citati e anche su Sky, La 7 e Alice tv.

Il patrimonio di Csaba dalla Zorza

Nessuno sa a quanto ammonti il patrimonio di Csaba dalla Zorza. I fan però sono sicuri che i guadagni percepiti siano sopra la media vista la quantità di attività alle quali la donna si dedica.

Il suo patrimonio sicuramente le permette di avere uno stile di vita agiato.

Probabilmente, la donna riesce a guadagnare anche grazie ai social e in particolare Instagram, dove vanta più di 500.000 followers.

E’ lì che pubblica ricette, consigli e foto di viaggi e quindi presumiamo collabori con numerose aziende che hanno voluto investire sul suo profilo.