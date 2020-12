La giudice di Bake off Italia ha fatto sfoggio di un taglio di capelli molto chic che l’ha contraddistinta per anni.

Il volto noto di Cortesie per gli ospiti e Real Time ha sfoggiato un nuovo look, che i suoi fan sembrano aver gradito molto.

La recente rivelazione della food writer

Ha recentemente rivelato di preferire le botteghe del quartiere in cui vive al classico supermercato, per fare la spesa.

A raccontare le sue abitudini, di certo fuori dal comune, è stata la food writer Csaba Dalla Zorza, la nuova giudice di Bake Off Italia e volto noto di Real Time.

Nel suo passato Csaba ha studiato comunicazione ed ha poi collaborato con Condé Nast Publications e con Arnoldo Mondadori Editore.

Un diploma come chef in cucina tradizionale francese alla scuola Le Cordon Bleu di Parigi.

La bellissima Csaba Dalla Zorza ha fatto sfoggio per molto tempo di un caschetto medio-lungo, che le ha regalato un’aria di eleganza che da sempre la contraddistingue.

Il nuovo look di Csaba Della Zorza

Recentemente l’amata Csaba Dalla Zorza ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparsa come sempre radiosa.

A catturare l’attenzione dei suoi followers è stato il nuovo look che ha sfoggiato la food writer.

La chioma nero corvino che da sempre la accompagna le copre le arriva alle spalle.

Il nuovo taglio di capelli sembra regalarle un’aria più sbarazzina. Csaba ha detto addio al caschetto che da tempo l’accompagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Csaba dalla Zorza (@csabadallazorza)



Come riferisce anche La Gazzetta dello Sport, in questo mese è in uscita il nuovo libro di Csaba dalla Zorza, “The Modern Cook. 120 ricette per una tradizione quotidiana”.

“Con questo libro desidero tramandare la cucina alla generazione dei miei figli. È il primo libro nel quale affronto il tema della famiglia partendo dalle ricette”

ha spiegato la food writer.

Csaba lascia quindi un consiglio per le ricette del prossimo Natale:

“Pasta all’uovo ripiena fatta in casa, filetto alla Wellington e tartufi al cioccolato, friandises e panettone. Brioche con i canditi per il giorno dopo… come sempre!”.

In attesa di rivederla su Real Time a “Cortesie per gli Ospiti” sempre al fianco dei suoi due compagni di viaggio, ci godiamo le sue divertenti foto su Instagram.