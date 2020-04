Cromoterapia, ecco come i colori fanno bene alla salute

La cromoterapia non è una pratica nuova. Ecco quali benefici può avere sul nostro corpo.

La cromoterapia ha diversi benefici sulla nostra salute. Gli antichi Greci la praticavano secoli fa adorando Apollo, il dio del sole, il dio della luce.

La filosofia cinese del Feng Shui si basa anche sulla cromoterapia, così come la scienza e lo yoga ayurvedico.

Oggi, la scienza moderna ha dimostrato che i nostri corpi selezionano diversi raggi di luce dal sole in base alle loro lunghezze d’onda e frequenze per creare equilibrio e armonia all’interno.

Anche gli animali e le piante fanno lo stesso. È stato anche dimostrato che i nostri corpi vibrano e irradiano aure di diversi colori.

Cromoterapia: ecco perché praticarla

La cromoterapia è stata utilizzata da esperti in passato

La filosofia della New Age riguarda il ritorno alle nostre radici. Vieni a pensarci, la guarigione del colore è in circolazione da eoni ed è stata utilizzata anche da alcune delle migliori menti della storia.

Ippocrate e Pitagora, per esempio, parlavano della guarigione del colore.

Quest’ultimo era in realtà noto per curare le malattie usando i colori, la musica e la poesia.

Anche i guaritori dei nativi americani hanno usato la guarigione del colore per alleviare i problemi fisici e psicologici.

Hanno anche praticato vari rituali spirituali che usavano i colori. Ha senso che anche noi ricominciamo a usare questi trattamenti per combattere tutte le moderne malattie dello stile di vita che dilagano oggi.

Il colore può affinare i nostri sensi

I terapeuti e i terapisti del colore raccomandano colori specifici ai loro clienti in base a problemi emotivi specifici come rabbia, dolore, depressione, risentimento ecc.

Indossando cristalli di colore che sono specificamente noti per contrastare queste emozioni, le persone hanno notato umori e positività migliorati.

Alcuni colori influenzano effettivamente i diversi ormoni e organi e questi, a loro volta, ci incoraggiano a riconoscere la nostra saggezza e il nostro potere interiore.

Le persone che indossano determinati abiti colorati richiedono una consapevolezza più acuta, più sicurezza e maggiore energia.

Spesso la terapia del colore è raccomandata insieme allo Yoga, quindi le persone sviluppano la consapevolezza e la consapevolezza completa del corpo della mente per vivere pienamente.

I benefici dei colori

ROSSO – Il rosso è tutto sulla guarigione, la stimolazione, la circolazione e la rivitalizzazione della mente, dello spirito del corpo.

Produce anche globuli rossi. Il rosso può superare l’inerzia e il suo significato spirituale è connotazione di energia e potere.

Vantaggi della terapia del colore arancione: l’arancione è un colore vitalizzante.

Promuove l’energia sessuale promuovendo la produzione di ovulo e spermatozoi.

L’arancia può anche alleviare la congestione. È utile per mantenere il bagliore sulla pelle. Stimola il coraggio e promuove livelli più alti di energia mentale. Il suo significato spirituale è il coraggio di raggiungere gli obiettivi.

GIALLO – Il giallo è un colore curativo, purificante e purificante. Stimola la comprensione e l’intelligenza. Promuove anche la consapevolezza cosmica.

VERDE – il verde è sinonimo di abbondanza e armonia, quindi questo colore promuove entrambe queste qualità. Il colore verde aiuta a bilanciare il cuore e regolarizza la pressione sanguigna.

Il verde può mantenere la temperatura corporea e alleviare il mal di testa. Spiritualmente, il verde può portare energia al chakra del cuore e connota l’amore e la guarigione.

BLU – Questo è un colore rinfrescante che allevia lo scolorimento della pelle; raffredda e guarisce il corpo riscaldato. La guarigione con cromoterapia blu viene utilizzata per alleviare i disturbi della bile e della febbre, ecc. È anche un colore sedativo che porta calma, pace e tranquillità alla mente.Il blu spirituale connota idealismo e altruismo.

VIOLA – il viola è un colore edificante che può espandere la mente per un sesto senso o intuizione intensificati. Lenisce e tranquillizza anche i temperamenti artistici.

Spiritualmente promuove l’intuizione, la saggezza e l’illuminazione.

Perché dovremmo praticare la cromoterapia?

In breve, i motivi per cui dovremmo praticare la guarigione del colore sono i seguenti vantaggi:

La guarigione del colore infonde un senso di calma e pace e porta l’armonia del corpo e della mente;

Incanala il flusso di energia e regola Chi o Prana ;

o ; I colori aiutano a curare i dolori e le articolazioni per favorire la mobilità;

per favorire la mobilità; Possono ridurre la produzione di ormoni dello stress ;

; La terapia libera la mente per il suo pieno potenziale;

La guarigione del colore migliora la concentrazione ; l’attenzione, la consapevolezza e la concentrazione;

; l’attenzione, la consapevolezza e la concentrazione; I colori possono ridurre l’ansia e gli attacchi di panico;

e gli attacchi di panico; I colori aumentano anche la produttività.

Quindi la prossima volta che avrai del tempo libero, connettiti semplicemente con il tuo colore preferito e respira letteralmente le sue proprietà curative.

Entra in contatto con quel colore più volte e scopri come migliora il tuo umore e, in definitiva, la tua vita!