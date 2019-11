Crollo del viadotto sulla Torino Savona: si cerca una donna ingoiata dal fiume Bormida

Tra il crollo del viadotto della Torino Savona e le ricerche di una donna dispersa, la situazione in Italia sembra essere sempre più grave

La situazione è grave con il crollo di un viadotto sulla Torino Savona, le ricerche di una donna sparita dentro il fiume Bormida e tutti i disagi del maltempo di questi giorni.

Il crollo di un tratto della Torino Savona

E’ accaduto poco tempo fa ed è a causa di una frana che ha fatto crollare una parte del tratto della Torino Savona. Per fortuna non ci sono coinvolti o feriti, in quel momento non passava nessuno.

Il tutto è accaduto a pochi passi da Savona, con l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco che hanno valutato immediatamente la situazione confermando che nessuna persona sia rimasta coinvolta.

La parte crollata ha ceduto per via delle forti piogge, che hanno portato via un pezzo di montagna ed ha causato questo disastro con uno sprofondamento di molti metri.

Albero su Tram e donna scoparsa nel Bormida

Ma la situazione tragica cambia di ora in ora, come la ricerca di una donna che è stata travolta dalla piena del fiume Bormida. Dopo aver parcheggiato stava raggiungendo a piedi la sua cascina, quando è stata ingoiata dalla furia del fiume: le sue ricerche sono incessanti e si spera che si sia riparata da qualche parte, in attesa dei soccorsi.

Non solo, perché un albero è caduto a Milano sopra un tram in transito. Tantissima paura tra i passeggeri ma per fortuna nessun ferito; i Vigili del Fuoco hanno permesso la rimozione della pianta e rimesso a regime la circolazione.

Dopo le tante piogge in Campania il fiume Sarno è straripato dopo aver superato i suoi argini con allagamento di oltre il metro e mezzo. Proprio i Vigili del Fuoco hanno appena portato in salvo una famiglia con quattro persone.

La Calabria stessa è in ginocchio, con allagamenti e disagi soprattutto a Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Stessa situazione a Torino, dove il Po – questa mattina in piena – ha straripato e allagato la zona dei Murazzi.