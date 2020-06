Crollo del tetto, persona indagata per la morte dei due bambini e...

Per il terribile caso del crollo del tetto c’è una persona indagata che dovrà rispondere della causa della morte della mamma e dei due bambini.

C’è una persona che è stata iscritta nel registro degli indagati in merito al crollo del tetto di Albizzate – Varese, provocando la morte di una madre e dei suoi due figli.

Crollo a Varese: un indagato

Per il crollo della porzione di tetto dell’ex fabbrica che ha investito e ucciso una madre e i suoi due figli c’è una persona iscritta nel registro degli indagati.

La donna di 38 anni è morta insieme ai suoi due figli di 5 anni e 15 mesi, mentre il terzo figlio di nove anni è sopravvissuto essendo dall’altra parte della strada. Non ci sono ancora dettagli in merito all’identità dell’indagato e gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

Quali sono le cause del crollo?

Madre e due figli passavano da quella strada, quando la parte di tetto si è staccata provocando la loro morte. Mentre la donna e la bimba di 5 anni sono morte sul colpo, la piccola di 15 anni è stata soccorsa mentre era ancora in vita: purtroppo per le ferite riportate non c’è stato nulla da fare.

Ora il pubblico ministero manda avanti le indaggini per ricostruire tutta la vicenda e capire il motivo di questo crollo. Sono state sentite circa 20 persone tra cui anche il proprietario di questo immobile insieme a tutti i testimoni che hanno assistito alla tragedia.

Il Sindaco Zorzi è stato uno degli ultimi a vedere le tre persone ancora in vita e si è salvato per una frazione di secondo.