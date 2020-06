Crollo del cornicione, morta madre e due figli: che cosa è successo?

Tragedia a Varese per il crollo del cornicione con la morte di una madre e due figli. Ma che cosa è successo?

Crollo di un cornicione e la morte di una madre con i suoi due bambini: ma che cosa è accaduto durante quei minuti interminabili?

Madre e due figli morti schiacciati dalle macerie

Tragedia ad Albizzate provincia di Varese dove una madre di 28 anni e i due bambini – di 5 anni e 15 mesi – sono morti schiacciati dalle macerie di un tetto nell’edificio che è crollato improvvisamente durante il loro passaggio. Anche una seconda donna è stata colpita dalle macerie ma non si trova in pericolo di vita.

La piccola di 15 mesi è stata portata in ospedale con l’elisoccorso ma purtroppo non è sopravvissuta a causa delle fratture riportate. Le vittime sono Faouza Taoufiq con il figlio di cinque anni Solulaymane Hannach che era in bicicletta e la piccola Yaoucut che era in braccio alla mamma. Vivo l’altro figlio di nove anni che si trovava dall’altra parte della strada.

La ricostruzione della tragedia di Varese

Secondo quanto riportano i media nazionali – tra cui il TGCom24 – un dipendente del supermercato ha dichiarato che il tutto sia stato preceduto da un boato come se fosse stata una esplosione. In quel momento la madre e i due bambini sono stati travolti dalle macerie del tetto.

Dall’altra parte della strada il piccolo di nove anni che ha assistito ha tutta la scena:

“l’ho portato al supermercato finchè non è arrivato il papà che era a lavoro”

Un testimone ha dichiarato:

“È stata come una esplosione”

L’ipotesi più accreditata è quella di un cedimento strutturale e i carabinieri hanno aperto una inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo. Le indagini continuano.