Crociere MSC, dal plastic free a tutte le altre azioni green

Sempre più aziende si stanno prodigando per ridurre il proprio impatto ambientale, l’azienda di crociere MSC ha deciso di bandire la plastica usa e getta

La plastica monouso, bottigliette non potranno più salire a bordo delle navi per le crociere MSC. Questa è la prima compagnia del genere ad adottare questa politica. Esistono delle compagnie più piccole, specializzate in crociere green, ma non hanno le dimensioni di questo gruppo societario.

L’obiettivo di MSC Crociere è scritto nel Plastics Reduction Programme ed era quello d’eliminare ogni oggetto in plastica monouso entro la fine di marzo 2019.

Cosa verrà eliminato

In tutte le crociere MSC non troveremo più bottigliette di plastica, cannucce, sacchetti di plastica, cucchiai, bicchieri, palettine da caffè, cannucce di plastica e ogni altro genere di prodotti monouso. Dove possibile, essi saranno sostituiti da prodotti sostenibili, facilmente riciclabili o compostabili.

Per esempio le bottiglie di vetro, prenderanno il posto di quelle di plastica oppure le cannucce di plastica, con quelle compostabili.

Questo processo passerà anche nelle cucine di bordo, che dovranno riorganizzare il servizio evitando le monoporzioni servite in pirottini oppure le piccole confezioni di marmellata o yogurt. Si è creato un pool specializzato Environmental Officers, ufficio dedicato al controllo che vengano correttamente applicate le nuove politiche ecologiche.

Altre iniziative per migliorare l’eco sostenibilità

Altre interessanti misure adottate per ridurre la propria impronta ambientale , sono la creazione d’impianti di riciclaggio all’avanguardia e sistemi efficienti di gestione dei rifiuti. Si tratta di sistemi che rispettano le normative MARPOL ed i principi dall’Associazione CLIA, che sono stati stabiliti per aiutare a prevenire l’inquinamento marino.

L’associazione inoltre ha creato un programma di formazione per tutti i dipendenti della Compagnia.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere ha inoltre detto che desiderano

”tutti gli articoli in plastica rimanenti, per i quali non esistono ancora delle soluzioni alternative, siano effettivamente e correttamente riciclati“

Questo verrà fatto anche a terra e a bordo di ogni nave, in modo da non danneggiare le popolazioni di dove si attracca.