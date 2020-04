Croccante al cioccolato 4 minuti con soli 3 ingredienti

Il croccante al cioccolato e mandorle è una ricetta facilissima perfetta per riciclare le uova di Pasqua che sono avanzate. In meno di 4 minuti e con solo 3 ingredienti.

Sono appena finite le vacanze Pasquali, avete del cioccolato fondente avanzato e volete creare un dolce facile e veloce? Il croccante al cioccolato è la scelta giusta, buono in qualunque momento della giornata soprattutto il pomeriggio con un bel caffè!

Il dolce perfetto per chiudere in bellezza un glorioso pranzo senza esagerare oppure per concedersi un gustoso snack durante la giornata, sarà delizioso in qualunque occasione!

Ricetta semplicissima e buonissima da fare, ideale per chi ama il connubio cioccolato e frutta secca ma non ha tempo da perdere ai fornelli.

Sporcherete davvero pochissimo, la cucina rimarrà splendente e mentre il croccante si raffredderà in frigorifero potete dedicarvi a fare qualunque altra cosa.

Realizzerete uno squisito croccante al cioccolato seguendo la nostra ricetta con solo 3 ingredienti e soprattutto senza cottura in forno, vi basteranno meno di 4 minuti! Dovrete solo lasciare il vostro croccante a raffreddare in frigorifero per 3 ore prima di servirlo.

Croccante al cioccolato: Ingredienti e Procedimenti

Ingredienti

200g cioccolato fondente (minimo 50%)

230g mandorle sgusciate e tostate

1 cucchiaio di olio di semi di girasole

Procedimento

Se non avete delle mandorle tostate non preoccupatevi potete tostarle voi! Spellatele e poi passatele 15 minuti in forno 170°, assaggiatele e quando saranno un po’ dorate toglietele dal forno. Tiratele fuori dal forno e con un coltello riducetele a pezzettoni grandi. Scaldate a bagnomaria il cioccolato fondente e prendete un teglia da plumcake, foderatela di carta forno. In una ciotola versate il cioccolato, l’olio di semi e le mandorle. Mettete tutto nella teglia da plumcake e livellate con una spatola. Riponete il composto in frigorifero a raffreddare per circa 3 ore prima di servirlo. Quando sarà ben freddo toglietelo dal frigo ed estraetelo dallo stampo. Tagliatelo a rettangoli e gustatelo con i vostri cari!

Provate a intingere un rettangolino di croccante nel caffè espresso, vedrete che gusto eccezionale!

