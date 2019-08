Croazia, tassista stermina intera famiglia: uccide 6 persone e si suicida, risparmiato il figlioletto

In Croazia strage famigliare: un uomo ha ucciso l’intera famiglia, risparmiando il figlio di 2 mesi. La fuga ed il suicidio

Una vera e propria strage quella che si è registrata in Croazia, dove un tassista, a Zagabria, ha letteralmente sterminato l’intera famiglia prima di togliersi la vita. E’ accaduto ieri sera in un quartiere residenziale della Capitale croata, dove sono state uccise in tutto sei persone, tre donne, due uomini ed un bambino di 10 anni, tutte appartenenti alla medesima famiglia.

Strage famigliare in Croazia

A compiere il drammatico gesto è stato Igor Nadj, tassista di 36 anni e da circa due anni fidanzato con una delle vittima la quale due mesi fa aveva dato alla luce il loro bambino. Tutto si sarebbe consumato nella serata di ieri, 1 agosto, quando l’uomo, armato di pistola, avrebbe dapprima ucciso la giovane fidanzata. La stessa sorte avrebbe quindi riservato ad entrambi i genitori della ragazza, alla sorella ed al bambino di quest’ultima. La vittima più giovane aveva appena 10 anni.

L’atto criminale si è compiuto nella stessa abitazione alla periferia residenziale della Zagabria, dove l’intera famiglia viveva insieme. Il presunto assassino, secondo quanto riferito dalla polizia locale, prima di darsi alla fuga avrebbe deciso di risparmiare il piccolo figlio di due mesi.

La fuga ed il suicidio

Dopo aver sterminato un’intera famiglia, il tassista 36enne ha fatto perdere le sue tracce. Solo all’alba di oggi è stato localizzato in un altro quartiere periferico ma invitato dalle forze dell’ordine a costituirsi ha commesso un ulteriore gesto drammatico, suicidandosi. L’uomo si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla nuca.

Al momento si ignorano le ragioni della furia omicida che ha travolto il tassista ma dalle prime ipotesi avrebbe a che fare con reiterate liti familiari. Il sindaco di Zagabria ha parlato di “caso tragico ma isolato”. Tuttavia quanto accaduto è considerato come il più grave omicidio plurimo avvenuto negli ultimi 30 anni in Croazia.