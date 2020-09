Cristina Tomasini, chi è la fidanzata di Francesco Oppini del GF Vip

Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini, è una donna semplice che si tiene lontana dai riflettori, scopriamo di più

Approfondiamo insieme il profilo della fidanzata di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, Cristina Tomasini, impegnata sentimentalmente con il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini!

Chi è Cristina Tomasini

Cristina Tomasini è la giovane fidanzata di Francesco Oppini, attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP.

La donna è nata a Bergamo ed è lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Per questo motivo, non si conoscono molte informazioni su di lei.

Il suo profilo Instagram è privato, ma sono leggibili le informazioni del profilo, che la descrivono come un’antica anima romantica che ama la lettura dei grandi classici, passionale e amante dei gatti.

Lì è seguita da ben 10,8 mila follower, e anche Facebook offre un piccolo spiraglio sul suo mondo:

“I miei ingredienti sono un tant pour tant di determinazione, perfezionismo e passione.”

Vita privata e curiosità

Quando le chiedono su Facebook cosa ne pensa dell’avventura del fidanzato al Grande Fratello VIP, la donna risponde:

“Penso che se giocata nei giusti modi, possa essere una buona opportunità lavorativa, oltre che un modo diverso per farsi conoscere davvero dalle persone che ancora hanno dei pregiudizi negativi su di lui.”

La coppia è molto affiatata e la loro storia procede a gonfie vele. I due avrebbero dovuto prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

A quanto pare, però, avrebbero deciso all’ultimo momento di rinunciare, per non sottoporre la loro relazione allo stress di un reality come quello delle “tentazioni”.

Cristina ha un bellissimo rapporto con la suocera Alba Parietti, alla quale ha indirizzato anche una speciale dedica sui social:

“Ti auguro di vivere infiniti attimi di felicità circondati dall’affetto delle persone che ami. Ora, cara Alba, esprimi il desiderio che più ti sta a cuore, la realizzazione di quel desiderio è il mio augurio per te. Buon compleanno, con immenso affetto Cristina”.

Di recente, la fidanzata di Francesco Oppini ha rivelato di avere un bel legame con la madre Alba Parietti e di essere riuscita a superare i timori dell’inizio.

Adesso, la Parietti sarebbe un vero e proprio punto di riferimento per la giovane: le due andrebbero spesso a cena fuori e sarebbero continuamente in contatto.