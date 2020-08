Cristina Parodi senza trucco a 55 anni: pioggia di insulti sui social

Cristina Parodi si mostra sui social senza un filo di trucco e filtri all’età di 55 anni: il web insorge

Come molti volti noti del mondo dello spettacolo, anche Cristina Parodi ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive nella bellissima Sardegna.

Sul suo account Instagram, la conduttrice bergamasca ha condiviso uno scatto in cui si mostra sorridente e senza un filo di trucco ma il web non perdona.

Cristina Parodi, critiche social

Durante la pandemia da Coronavirus, Cristina Parodi ha avuto un ruolo importante perché vive in uno degli epicentri d’Italia, ossia Bergamo. La vita in quei giorni è stata così difficile e buia a causa delle numerose vittime. Oggi, la conduttrice bergamasca si mostra sorridente e si gode un po’ di relax in Sardegna con la famiglia e gli amici.

Nel giorno di Ferragosto, infatti, la giornalista ha condiviso su Instagram un nuovo scatto intenta nei preparativi di una cena. La foto in questione ha scatenato critiche e indignazione da parte dei follower che si sono poi riversate anche sul suo aspetto fisico. Per quale motivo?

La conduttrice bergamasca senza filtri

“Negroni di categoria e dentice alla griglia. E poi amici veri. Buon Ferragosto a tutti”, questa è la frase che accompagna il suo ultimo post in cui si mostra felice e senza un filo di trucco. Gli auguri della conduttrice bergamasca hanno fatto storcere il naso ad alcuni follower in quanto, a detta loro, la pandemia che ha colpito il nostro Paese pare sia solo un lontano ricordo per alcuni volti noti della tv.

Un utente scrive:

“Questa è la loro vita: mare, pranzi, cene, aperitivi. Che squallore! Si divertono e lo mostrano. Abbiate la dignità (sempre se ve n’è rimasta) di non mostrare foto di felicità assurda perché tanta gente piange i propri cari. Vergogna, abbiate rispetto”.

Gli insulti sono andati oltre e c’è anche chi critica il suo aspetto esteriore:

“Mamma mia come sei invecchiata!ma è il sole che riduce così?”.

Non sono mancati gli utenti che hanno preso le sue difese e che sostengono che sia una donna intelligente e di grande classe.