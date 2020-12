Cristina Parodi, la verità sui mesi difficili col marito: ‘Lui tornava a casa con…’

Dopo mesi, arriva la verità: Cristina Parodi e il rapporto con il marito Giorgio Gori: un periodo “difficile”. Cosa è successo?

È stato un periodo molto difficile per Cristina Parodi e il marito Giorgio Gori. Mesi difficoltosi da gestire e superare di cui la stessa giornalista ha parlato negli ultimi tempi.

Cosa è successo alla coppia, che condivide un matrimonio venticinquennale? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo.

Cristina Parodi e il marito Giorgio Gori: “Mesi difficili”

Non sono stati mesi facili per Cristina Parodi e Giorgio Gori. La coppia, sempre più unita da ben 25 anni, si è sostenuta anche in questo periodo in cui il COVID-19 è stato l’argomento principale di telegiornali e della vita quotidiana.

La giornalista ha parlato di come il marito – sindaco di Bergamo – abbia aiutato i suoi cittadini a far fronte al lockdown scaturito proprio a causa del Coronavirus.

Il primo cittadino, dunque, ha passato dei mesi difficili e pesanti e lo stesso vale per la consorte e la sua famiglia che, dopo un periodo di silenzio, hanno parlato delle perplessità che hanno caratterizzato questo particolare momento della loro vita.

Parodi e Giorgio Gori, un amore che dura da 25 anni

La coppia è molto affiatata e, di recente, ha anche festeggiato i 25 anni di matrimonio che corrispondono alle nozze d’argento.

“Giorgio è la persona che ho scelto” ha detto Cristina Parodi, ribadendo l’amore e la stima che nutre verso suo marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1)



Fare il sindaco non è semplice. Gori, infatti, tornava a casa con tanto dolore difficile da smaltire. E, proprio in questo periodo di incertezze, gli è stato vicino, facendogli sentire la sua presenza, in ogni aspetto della loro vita quotidiana.

Lo stesso ha fatto Giorgio Gori, dandole il proprio appoggio, proprio come fanno due persone innamorate che compongono una coppia solida e innamorata che si conosce da anni e che da tempo si fa forza in ogni aspetto della vita.