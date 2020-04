Coronavirus, Cristina Parodi in quarantena: paura per il marito ‘Sempre in prima linea’

Coronavirus, Cristina Parodi in quarantena: paura per il marito ‘Sempre in prima...

Cristina Parodi si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi. L’urlo di dolore della giornalista, preoccupata per il marito Giorgio Gori

Cristina Parodi è una delle icone del giornalismo italiano. Sposata con Giorgio Gori attualmente in carica come Sindaco della Città di Bergamo si è recentemente concessa ad una lunga intervista al Settimanale Oggi.

La sorella di Benedetta, come tutti in quarantena sostiene attraverso i social l’operato di diverse associazioni che mirano ad aiutare le persone che in questo momento più di tutti stanno attraversando un periodo di vera difficoltà, gli anziani.

La conduttrice confessa di essere molto preoccupata per il marito, il quale sta lavorando senza sosta al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 nella sua città, che è una delle più colpite d’Italia.

Cristina Parodi, la preoccupazione per il marito Giorgio Gori

Come accennato, il marito della celebre giornalista è Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo. Nella sua lunga intervista al settimanale redatto da Umberto Brindani, la giornalista si dice profondamente preoccupata per il suo compagno di vita, che ‘lavora tutto il giorno, sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo’.

Preoccupata pur nella consapevolezza che non riuscirebbe in alcun modo a fermarlo.

‘Unico conforto la dolcezza dei figli’, la straziante confessione

Come sappiamo, la città di Bergamo è tra le più colpite dal Coronavirus, il quale come ha rivelato in uno dei suoi video sui social, ha cancellato un’intera generazione di anziani, i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni.

E prosegue, con il dolore nel cuore rivela di non riuscire a cancellare dalla sua mente, le immagini struggenti che vedono centinaia di bare in fila sui camion militari.

Un immagina che resterà impressa nella mente di tutti, e che forse è stato quell’input che ha fatto comprendere a molti quanto fosse grande questa tragedia.

L’intervista si conclude poi volgendo il proprio sguardo alla sulla famiglia, e su quanto il sorriso e la dolcezza dei suoi figli, Alessandro, Angelica e Benedetta le diano forza e ‘fonte di conforto’ per affrontare questo momento buio della nostra epoca.