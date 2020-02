Chi è Cristina Parodi, la nota giornalista e conduttrice televisiva, impegnata come stilista per un nuovo brand di moda

Scopriamo tutti i segreti di Cristina Parodi, la bella e talentuosa giornalista e conduttrice, sorella della nota Benedetta Parodi.

Chi è Cristina Parodi

Nasce il 3 Novembre del 1964 ad Alessandria.

Amante della scrittura sin da piccola, si diploma al liceo classico, dopodiché prosegue gli studi, laureandosi in Lettere Moderne alla facoltà Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Negli anni ’80 inizia a lavorare in piccole emittenti televisive, per poi debuttare come giornalista per Odeon TV nel 1988. La svolta nella sua carriera arriva nel 1990, quando passa alla rete nazionale Mediaset.

Nel 1992 diventa un volto noto della televisione italiana, lanciando, assieme ai colleghi Enrico Mentana, Clemente Mimun, Cesara Buonamici e Lamberto Sposini, la testata giornalistica di Tg5.

La Parodi, nel corso della carriera, si occupa anche della conduzione di importanti programmi televisivi come “Verissimo”, “Cristina Parodi Cover” e “La vita in diretta”.

Entra anche nel mondo del cinema, ricoprendo piccole parti in alcune pellicole italiane come Tutti gli uomini del deficiente, per la regia di Paolo Costella del 1999, Body Guards – Guardie del corpo, diretto da Neri Parenti nel 2000, e Il 7 e l’8, per la regia di Ficarra e Picone e Giambattista Avellino nel 2007.

Nel 2020, dedicatasi al mondo della moda, debutta con un nuovo brand come stilista.

Marito e figli, chi sono?

Cristina Parodi è sposata con il politico Giorgio Gori da quasi trent’anni. I due convolano a nozze l’1 ottobre del 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria. Formano ancora oggi una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Dal matrimonio con l’uomo sono nati tre figli: Benedetta, nata nel 1996; Alessandro nel 1997 e l’ultima, Angelica, nata nel 2001.

Cristina Parodi ha due fratelli: la sorella minore è la nota conduttrice televisiva Benedetta Parodi, mentre il maggiore è il fratello Roberto, anche lui scrittore e giornalista.