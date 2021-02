Cristina Marino, incidente per la compagna di Luca Argentero – FOTO

L’attrice e madre della piccola Nina Speranza ha postato uno scatto che mostra le sue condizioni dopo l’incidente.

La compagna di Luca Argentero ha condiviso su Instagram le immagini che mostrano le sue attuali condizioni dopo l’incidente che l’ha colpita.

Le foto stanno facendo il giro del web e hanno preoccupato molto i fan dell’attrice e della coppia.

L’incidente di Cristina Marino

Poche ore fa, l’attrice ha caricato sul suo profilo ufficiale su Instagram, dov’è seguita da 472mila followers, alcune immagini che hanno preoccupato i fan.

La donna ha raccontato di essere stata vittima di un incidente causato dalla piccola Nina Speranza, la figlia della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Nina avrebbe colpito la madre all’occhio e l’avrebbe “accecata”.

Cristina Marino sta bene, ma è stata costretta ad applicare una benda all’occhio e a mettere un cappello per ripararsi dai raggi solari.

“Mi sembrava opportuno aggiornarvi sulla mia situazione, sono accecata. A quanto pare Nina al posto delle mani ha tipo delle armi.”

Lo sfottò di Luca Argentero

“La cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro proprio Luca per la stessa cosa. Ora è successo anche a me.”

L’attrice rivela il retroscena ai fan, mentre il compagno dietro di lei se la ride di gusto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Come se non bastasse, Cristina non ha potuto neppure riposarsi, perché la piccola Nina è voluta stare tutto il tempo in braccio alla madre.

Le immagini dei danni causati dall’incidente, che in un primo momento avevano preoccupato i fan, ora li fanno sorridere.

L’aneddoto ha divertito molto gli utenti su Instagram e ha mostrato una versione giocosa inedita di Luca Argentero.

Non ci rimane che augurare una pronta guarigione a Cristina Marino!