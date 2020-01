Chi è Cristina Marino, la bellissima modella e attrice, fidanzata con il celebre attore italiano Luca Argentero

Scopriamo tutti i segreti di Cristina Marino, dalla sua attività professionale fino alla vita privata, trascorsa in compagnia del fidanzato Luca Argentero.

Chi è Cristina Marino?

Nasce a Milano nel 1991 e fin da bambina è nel mondo dello spettacolo grazie ad alcune campagne pubblicitarie che rendono noto il suo bellissimo volto.

Dopo aver studiato danza e recitazione, la Marino diventa attrice, esordendo sul grande schermo nel 2009 con una parte nel film intitolato Amore 14 e diretto da Federico Moccia.

Altre parti dell’attrice sono quelle in fiction televisive italiane di successo come Una grande famiglia, Un passo dal cielo e Casa & Bottega. La giovane continua a recitare anche per il cinema, con i film come Maicol Jecson e Vacanze ai Caraibi.

Nel 2018 è, invece, tra le attrici protagoniste della seconda fortunata stagione de L’Isola di Pietro con il cantante Gianni Morandi, mentre oggi il suo nome è su tutti i giornali per via della sua gravidanza e delle imminenti nozze con il fidanzato.

La relazione con Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero si sono conosciuti nel 2015 sul set del film di Neri Parenti, Vacanze ai Caraibi. All’epoca, Argentero era ancora sposato con Myriam Catania: nonostante questa coincidenza di date, la Marino ha sempre sottolineato di non essere stata lei a causare la fine del matrimonio tra i due.

Oggi, a distanza di alcuni anni, la loro storia continua ad andare a gonfie vele. Pochi mesi fa, infatti, al dito della Marino è spuntato un anello che fa intravedere molto da vicino i fiori d’arancio.

A dicembre scorso, la coppia annuncia la gravidanza della donna attraverso Instagram con una foto pubblicata sul profilo di Argentero con la didascalia “Io e te… Diventiamo tre”.