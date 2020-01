Chi è Cristina Fogazzi, l’estetista cinica diventata famosa sul web e grazie alla trasmissione “Detto Fatto” per i suoi consigli di bellezza

Scopriamo tutti i segreti di Cristina Fogazzi, l’estetista classe ’74, diventata un vero e proprio fenomeno virale sul web.

Chi è Cristina Fogazzi

Classe 1974, originaria di Sarezzo, in provincia della città di Brescia, Cristina Fogazzi è conosciuta sul web come l’estetista cinica, vero e proprio fenomeno virale, in rete come in televisione.

Dopo aver concluso gli studi classici e aver trascorso due anni nella facoltà di Lettere, inizia a lavorare in un centro estetico. Proprio in quel salone ‘pink’, con annesso ambulatorio medico, a Milano, fa confluire il suo talento e il suo estro.

Il centro diventa un polo attrattivo per chi vuole prendersi cura del proprio corpo, ma con consapevolezza.

La donna inizia una collaborazione anche con la trasmissione Detto Fatto, su Raidue, che le dà un enorme risalto mediatico. La Fogazzi combatte una sua personale guerra alle bugie e ai falsi miti nel campo dell’estetica, svelando decine di segreti nascosti dietro Photoshop.

“L’estetista cinica” è il nome del suo alter ego, che ha dato il nome anche al libro di successo, intitolato infatti “Guida cinica alla cellulite”, in collaborazione con il dottor Enrico Motta, specialista in chirurgia estetica.

Cristina Fogazzi ha anche una pagina Facebook e Instagram, che è una vera e propria estensione virtuale del suo centro estetico, che cura assieme al blog che l’ha resa famosa. Al loro interno è possibile trovare video-tutorial e tantissimi consigli di bellezza.

Vita privata e curiosità

Riguardo la vita privata di Cristina Fogazzi non si hanno molte notizie, ma i fan più accaniti (ovvero le Fagiane) sanno bene che la sua dolce metà si chiama Massimo. Hanno un cane di nome Otto, considerato il vero e proprio “finanziatore” di tutto il bellissimo mondo dell’estetista cinica.

Piace perché è vera e non dice mai nulla che non sia la pura verità correlata da una massiccia dose di professionalità e studio tecnico.