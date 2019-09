Cristina D’Avena bollente ‘Che tet*e’, in reggiseno non regge: curve burrose in primo piano – Foto

Cristina D’Avena bollente ‘Che tet*e’, in reggiseno non regge: curve burrose in...

La 55enne Cristina D’Avena incanta i social con le sue curve perfette da far invidia alle ragazzine. Ecco Cosa ha scatenato la fantasia dei fan

Cristina D’Avena posta una foto in costume ed i fan impazziscono per le curve da favola che il costume non riesce a contenere.

La foto boombastica che fa impazzire i fan di Cristina

La voce che ha incantato generazioni di bambini ed adolescenti anni’80-90 con le mitiche sigle dei più famosi cartoni amati ormai diventati cult è cresciuta, ma ancora lo stesso fascino senza tempo ed una bellezza che sembra davvero opera di qualche magia.

Cristina D’Avena ama condividere con i suoi tantissimi fan le foto dei suoi momenti importanti, i concerti principalmente, poi le sue amicizie e gli affetti più cari come la sorella bella come lei.

La D’Avena sfoggia nell’ultimo scatto sul suo profilo Instagram un fisico degno di una ragazzina, tonica e abbronzata si mostra fasciata solo da un ridottissimo costume che fa apprezzare il seno esplosivo.

Con il bel viso sognante rivolto verso il Sole la cantante saluta i suoi followers

“Facciamoci baciare ancora dal sole prima che l’autunno venga a bussare alla nostra porta”

La location da sogno tra gli scogli fa da cornice alla splendida foto e Cristina sembra davvero rilassata e serena mentre si gode gli ultimi giorni al sole e al mare della stagione prima del rientro alla routine autunnale.

I fan come è immaginabile sono rimasti affascinati dalle curve della loro beneamina e si sono lanciati in divertentissimi coloriti apprezzamenti.

“Ora capisco come si sente Papà Gambalunga” “Ti pufferei” “Mizzica che tet*e, spettacolo naturale”

Cristina un’artista senza tempo e sempre amatissima

Come raccontato da Cristina stessa in molte interviste in tv i fan che la amano e la seguono nei concerti in giro per l’Italia sono ancora oggi numerossimi.

Tra i suoi ultimi progetti molto apprezzato c’è di sicuro l’album Duets Forever che la vede cantare i suoi storici brani con i maggiori cantanti italiani già disco d’oro.

L’incredibile successo di Cristina che in ogni concerto fa il pienone di pubblico è proprio la sua semplicità che la fa essere sempre spontanea e sorridente con i fan e la sua vitalità traspare anche dal suo sguardo.

Le foto che l’artista condivide sui social pur mostrando le sue bellissime curve non sono mai volgari ed è la prima a non dare peso ai commenti “particolari”.