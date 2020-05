Cristina D’Avena, chi è l’amata cantante? Compagno e vita privata

Chi è Cristina D’Avena, la celebre cantante delle sigle dei cartoni animati italiani, diventata famosa dagli anni ’80

Chi è Cristina D’Avena

Nasce a Bologna, il 6 luglio del 1964, sotto il segno zodiacale del Leone.

Esordisce nel mondo dello spettacolo alla tenera età di 3 anni e mezzo, quando canta Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro del 1968, aggiudicandosi il terzo posto.

Dopo l’esperienza allo Zecchino d’Oro, deciderà di rimanere all’Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976. Negli anni ottanta proseguirà con la pubblicazione di numerosi singoli e album, che fino a oggi hanno venduto un totale di oltre 7 milioni di copie.

La collana più celebre è quella di Fivelandia, prodotta da Five Record, contenente sigle di cartoni animati in onda sulle reti Fininvest. Da quel periodo, fino agli anni 2000, prende ripetutamente parte alla trasmissione Bim bum bam come guest star.

Il 1986 è l’anno di avvio della sua carriera di attrice: interpreta, infatti, il personaggio di Licia nella serie di telefilm per ragazzi “Love Me Licia”, basato sull’anime Kiss Me Licia. Seguono anche Licia dolce Licia nella primavera 1987, Teneramente Licia nell’autunno 1987 e Balliamo e cantiamo con Licia nella primavera 1988.

Il fulcro della produzione della D’Avena sono proprio le sigle dei cartoni animati, come quelle de I Puffi, Mila e Shiro, Memole dolce Memole, Ti voglio bene Denver, Sabrina, the Animated Series, E’ un po’ magia per Terry e Maggie, e molte altre.

Chi è il fidanzato

Cristina D’Aveva è impegnata sentimentalmente da diverso tempo con Massimo Palma, del quale non si hanno molte informazioni.

Come riportato da Il sussidiario, in un’intervista al settimanale “Intimità” la cantante, avrebbe parlato del suo fidanzato, dicendo: