In attesa della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, la cantante ha rivelato di essere stata contattata più volte dalla redazione del programma: qual è stata la sua risposta? scopriamolo.

Cristina D’Avena è un’icona per tutti, la sua incredibile voce ci riporta indietro negli anni.

Durante una lunga intervista rilasciata a Chi, ha svelato di essere stata per molto tempo corteggiata dalla redazione del Grande Fratello Vip.

La sua risposta però è stata negativa e non ha accettato per una serie di motivi.

Uno di questi è perché ha paura di questo tipo di format:

“Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perso un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato centro volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”

Davvero una pessima notizia, per tutti i suoi fan che si aspettavano di vederla 24 ore su 24 nella Casa più spiata d’Italia.

Recentemente ha incantato tutti con il suo corpo da urlo con degli scatti che ha pubblicato su Instagram.

L’artista ha confessato che i suoi fan apprezzano davvero tanto le sue foto in costume:

“Io mi sento veramente donna e mi piace tirare fuori la femminilità. Magari da me non te lo aspetti, così se pubblico una foto in costume, gli uomini iniziano a sognare”,