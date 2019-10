Grave lutto per Cristina D’avena ‘Se ne va un pezzo del mio cuore’: l’addio straziante sui social

Grave lutto per Cristina D’Avena, lo straziante messaggio sui social per l’amico scomparso prematuramente: “con te oggi se ne va un pezzettino del mio cuore”

Lutto per Cristina D’Avena, il lungo messaggio di addio sui social per l’amico, Manuel Frattini. Il noto coreografo è morto in seguito ad un malore durante una serata di beneficenza, inutili i tempestivi tentativi di soccorso dei presenti e del personale medico.

Cristina D’Avena in lutto: l’addio all’amico

Un giorno particolarmente triste per il mondo della televisione italiana. E’ scomparso ieri, all’età di 54 anni, il coreografo italiano e il divo del musical: Manuel Frattini. L’uomo si trovava a Milano per una serata di beneficenza quando è stato colto da un improvviso malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile. I tempestivi tentativi di soccorso si sono rivelati vani. In TV è noto come primo ballerino e coreografo di numerosi programmi della Rai e di Mediaset come e Pronto è la Rai? o La sai l’ultima?.

Il grande successo arriva con i musical, tra i più importati vi è quello di l ‘Sette spose per sette fratelli’ dove veste i panni di Gedeone al fianco di Raffaele Paganini e Tosca. Il suo ultimo post su Facebook risale al 5 ottobre dove ha condiviso con i suoi fan un video del passato di Fantastico 2 con Heather Parisi, per le coreografie di Franco Miseria. Cristina D’Avena ha voluto ricordarlo sui social con un loro scatto.

Il messaggio della cantante sui social

Nelle ultime ore, numerosi i messaggi di cordoglio per l’artista tra questi anche quello della cantante che ha voluto ricordare i bei momenti trascorsi insieme al suo amico: