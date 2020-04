Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana, la nota modella, ballerina e attrice classe ’77, compagna dell’attore Daniele Liotti e madre della piccola Beatrice, nata nel 2018

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’attrice Cristina D’Alberto Rocaspana, dall’infanzia a Feltre alle origini familiari, dal percorso nel mondo dello spettacolo come ballerina a quello di modella, dalla relazione con l’attore Daniele Liotti iniziata nel 2016 fino ad arrivare alla nascita della piccola Beatrice avvenuta nel 2018.

Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana

Nasce il 24 agosto del 1977, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Feltre, in provincia di Belluno.

Interessata a fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e della moda, la passione la porta a diventare una modella e un’attrice affermata.

La sua carriera televisiva inizia nel 2000 accanto a Diego Della Palma, nel programma Specialmente tu. Partecipa, inoltre, ad altre trasmissioni televisive, come L’eredità e Carràmba che sorpresa, in entrambi i casi nel ruolo di ballerina.

Grazie al suo amore per la recitazione, prende preso lezioni private per imparare la dizione, dopo di che frequenta la scuola di recitazione Jenny Tamburi.

Recita in alcune soap opere, come Un posto al sole e Carabinieri 5 e prende parte a vari spot pubblicitari, come quelli della Coca Cola e della Birra Peroni.

Vita privata e curiosità

La madre di Cristina ha origini spagnole, mentre il papà è nativo della cittadina veneta in cui la modella è nata.

Nel 2016, inizia una relazione con il noto attore Daniele Liotti. Nel 2018, nasce la loro primogenita, la piccola Beatrice. La loro è una famiglia molto affiatata, ma anche allargata: Liotti, infatti, aveva già un figlio, Francesco, avuto da una precedente relazione.

L’attore, nato il 1° aprile 1971 a Roma, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, è famoso nel mondo dello spettacolo per aver recitato in Immaturi – La serie, Tutta colpa di Freud, Il capo dei capi.